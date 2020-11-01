"Нет необходимости": В Европе ужесточают карантин, в Эстонии с этим пока не спешат

"Исходя из данных на данный момент у нас нет необходимости в локдауне, мы бы хотели этого избежать: распространение вируса плохо влияет на здоровье людей и жизнь общества, но закрытие государства будет иметь более серьезные последствия", - цитирует Rus.ERR министра социальных дел Танеля Кийка.

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов отмечает, что в Эстонии сейчас наблюдается тенденция к увеличению распространения коронавируса - количество позитивных тестов составляет 6-7 процентов от общего населения - но, как уверяют медики, вспышки распространения вируса находятся под контролем.

"Мы в данном случае все ещё считаем и это абсолютно оправданное мнение, что мы можем справляться с этой ситуацией - здесь в первую очередь большую роль играет работа эпидемиологов, которые отслеживают контакты", - сказал Попов.