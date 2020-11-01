Французский авиастроительный гигант может открыть завод в Эстонии?

На этой неделе премьер-министр Эстонии Юри Ратас летал во Францию, чтобы встретиться с президентом Эмманюлем Макроном и принять декларацию о стратегическом партнерстве. Однако в ходе того же визита обсуждалась и более интересная тема: а именно, почему бы французскому авиастроительному гиганту Airbus не открыть производство в Эстонии? Об этом пишет DV.ee.