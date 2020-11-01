Французский авиастроительный гигант может открыть завод в Эстонии?

На этой неделе премьер-министр Эстонии Юри Ратас летал во Францию, чтобы встретиться с президентом Эмманюлем Макроном и принять декларацию о стратегическом партнерстве. Однако в ходе того же визита обсуждалась и более интересная тема: а именно, почему бы французскому авиастроительному гиганту Airbus не открыть производство в Эстонии? Об этом пишет DV.ee.
Участвовавший в делегации руководитель Magnetic MRO Ристо Мяэотс встретился в Париже с одним из топ-менеджеров Airbus, чтобы обсудить эту мысль. «Сегодня подходящее время для политической атаки», - cчитает Ристо Мяэотс.
Принадлежащее китайским инвесторам предприятие по обслуживанию самолетов Magnetic MRO входит в созданный год назад Авиационный кластер Эстонии, задача которого - эффективнее отстаивать интересы отрасли и представлять сектор в процессе формирования государственной авиационной стратегии.
Ристо Мяэотс надеется, что когда-нибудь в Эстонии появится крупный завод по производству авиационных компонентов - этому благоприятствуют как недавний Брекзит, так и огромный по своим масштабам пакет спасательных операций Европейского союза, в случае которого Airbus надеется заручиться поддержкой Европы.
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