Вс, 1.11.2020
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Анди Мейстер
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Коронакризис: несмотря на рост безработицы государство не станет массово помогать предприятиям

Таави Аас.

ФОТО: Madis Veltman

Несмотря на то, что в Эстонии вновь начала расти безработица, государство не планирует оказывать предприятиям поддержку наподобие той, которая действовала весной во время первой волны коронавируса, сообщает Rus.ERR.

Председатель Центрального союза профсоюзов и совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон заявил, что сегодня у правительства есть выбор: сохранить экономику в открытом виде или же вновь начать выплачивать предприятиям пособия, действовавшие весной.

"Платить всем мы, наверное, уже не будем, но мы намерены поддерживать инвестиции - то есть тем предприятиям, которые готовы сделать что-то новое, мы можем дать деньги", - прокомментировал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

По его словам, переговоры Европарламента и Еврокомиссии о выделении фондов для борьбы с кризисом продолжаются и говорить о суммах и сроках пока рано. 

Касса по безработице ориентируется на прогноз Министерства финансов, согласно которому к новому году число зарегистрированных безработных вырастет до 70 тысяч и останется таким до конца будущей весны. Но это если в Эстонии обойдется без жестких мер.   

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