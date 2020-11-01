Коронакризис: несмотря на рост безработицы государство не станет массово помогать предприятиям

Председатель Центрального союза профсоюзов и совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон заявил, что сегодня у правительства есть выбор: сохранить экономику в открытом виде или же вновь начать выплачивать предприятиям пособия, действовавшие весной.

"Платить всем мы, наверное, уже не будем, но мы намерены поддерживать инвестиции - то есть тем предприятиям, которые готовы сделать что-то новое, мы можем дать деньги", - прокомментировал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

По его словам, переговоры Европарламента и Еврокомиссии о выделении фондов для борьбы с кризисом продолжаются и говорить о суммах и сроках пока рано.