Фото ⟩ Лучшим эстонским поваром 2020 года стал восемнадцатилетний Ноэль Молья

Вчера в Таллинне были подведены итоги двух кулинарных конкурсов: Noor Kokk и Aasta Kokk – «Молодой повар» и «Повар года», организованные Союзом шеф-поваров Эстонии уже в 26-й раз. Победителем конкура Aasta Kokk стал получивший в прошлом году титул Noor Kokk восемнадцатилетний Ноэль Молья, представитель итальянской династии поваров и рестораторов Молья, живущих и работающих в Эстонии уже 27 лет. Ноэль работает поваром в популярном Attimo, ресторане своего отца Паоло Молья.
В интервью программе Reporter Ноэль Молья сказал: «В последнее время я совсем не спал… Я рад, что эти отчаянные усилия увенчались таким мощным результатом. Мои соперники были более опытными и более взрослыми, а вот как получилось…»
Пожалуй, самой важной наградой для лучшего повара года станет возможность в марте следующего года пройти стажировку в Стокгольме, в обладающем тремя звездами Мишлена ресторане Frantzen. «Это один из лучших ресторанов мира, и я с нетерпением жду весны», - сказал молодой повар.
Участники должны были приготовить закуску из форели из форелевого хозяйства Pähkla, основное блюдо из свинины, свиной крови и сезонных лесных грибов, а также безглютеновый десерт с использованием замороженной морошки.
Какие же блюда представил юный Ноэль на престижном конкурсе?
В качестве закуски он приготовил запеченную подкопченную форель с муссом из форели с хреном и ароматными травами, картофелем с яичным желтком и маринованным луком, салатом из свежего яблока, фенхеля и сельдерея, майонезом с травами и ароматным масляным соусом.
Основным блюдом был свиной окорок с песто из тимьяна и капусты кале, кровяным колобком с хрустящей корочкой, рагу из воронковидных лисичек, сырным кремом, яблоком, крыжовником и мясным соусом.
Десерт из парфе из морошки с хрустящей корочкой с вареньем из морошки и йогуртовым муссом из вербены, золотистым желе из ежевики и корицы и с теплым облепиховым соусом.
Те, кто хоть раз видели конкурсные блюда, поймут, в чем дело, а новеньким объясним: на кулинарные конкурсы представляются не запеченные целые рыбины и свиные окорока: все гораздо мельче и изысканнее, с практически ювелирной подачей. На то это и кулинарный конкурс, который как «от кутюр» в мире массового пошива. Ну вы поняли.
По словам главного судьи соревнований, шеф-повара ресторана Horisont Марко Сымера, было заметно, как тщательно готовился Молья к конкурсу. «Подобного результата в соревновании такого уровня можно добиться только после длительных тренировок. Блюда, приготовленные Ноэлем Молья, имели чистый вкус и отличную презентацию», - отметил шеф знаменитого ресторана.
Соперники у Ноэля были серьезные. Второе место занял Иван Дериземля (ресторан Lokal), третье - Евгений Коликов (ресторан Love Mussels). Алексей Александров (ресторан 180 kraadi) получил специальную премию за лучшее рыбное блюдо.