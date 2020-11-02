В кладбищенских парках Пыхья-Таллинна в понедельник зажгут 1000 свечей

За годы сложилась традиция, что управа Пыхья-Таллинна организовывала концерт ко Дню поминовения усопших. В последние годы концерт проходил в уютной церкви Каламая. В этом году из-за опасности распространения вируса концерта в церкви не будет, вместо него будет создана особенная атмосфера в парке кладбища Копли и в парке кладбища Каламая.

По случаю Дня поминовения усопших в Пыхья-Таллинне раньше тоже зажигали свечи, но не в таком объеме. "Несколько лет назад День поминовения усопших отмечали в колокольне парка кладбища Каламая, тогда парк украсили и свечами. Конечно, в этом году стоит прогуляться возле колокольни, так как вместе с культурным центром "Сальме" мы украсим и ее", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

"Сейчас надо соблюдать физическую дистанцию. Но в душе мы можем быть близки. В темный вечер при свечах нас объединяет родство душ, потому что мы все дети одного Создателя. В День поминовения усопших мы с благодарностью думаем о тех, кто ушел до нас. От наших выборов зависит, каким будет наше будущее. Держимся друг друга", - сказал пастор церкви Калью Тармо Лиге.