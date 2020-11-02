Сборная Эстонии по бадминтону завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы

Эстонским бадминтонистам удалось добиться исторического успеха - команда стала бронзовым призером юниорского первенства Европы, которое проходит в Финляндии, пишет Rus.ERR.
Уже выход в четвертьфинал стал для сборной Эстонии серьезным достижением, но на турнире в Лахти ей удалось пройти еще дальше: в битве за попадание в полуфинал эстонская команда вырвала победу у Испании - 3:2.
Таури Килк и Катлин Круус принесли Эстонии победу в одиночном разряде, а Катлин Круус и Рамона Юпрус - в женском парном поединке.
В последующем полуфинале эстонцы со счетом 0:3 уступили Дании, а во втором полуфинале Франция обыграла Россию - 3: 1.
Согласно регламенту соревнований, сборные, вылетевшие в полуфиналах, становятся бронзовыми призерами.