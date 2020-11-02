Пн, 2.11.2020
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Анди Мейстер
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  • Сборная Эстонии по бадминтону завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы

Сборная Эстонии по бадминтону завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы

Юниорская сборная Эстонии по бадминтону.

ФОТО: Heiki Sorge

Эстонским бадминтонистам удалось добиться исторического успеха - команда стала бронзовым призером юниорского первенства Европы, которое проходит в Финляндии, пишет Rus.ERR.

Уже выход в четвертьфинал стал для сборной Эстонии серьезным достижением, но на турнире в Лахти ей удалось пройти еще дальше: в битве за попадание в полуфинал эстонская команда вырвала победу у Испании - 3:2.

Таури Килк и Катлин Круус принесли Эстонии победу в одиночном разряде, а Катлин Круус и Рамона Юпрус - в женском парном поединке. 

В последующем полуфинале эстонцы со счетом 0:3 уступили Дании, а во втором полуфинале Франция обыграла Россию - 3: 1. 

Согласно регламенту соревнований, сборные, вылетевшие в полуфиналах, становятся бронзовыми призерами. 

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