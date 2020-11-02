Бросивший вызов нацизму

Тяжкая (со стороны Ирмгард) и издевательски жестокая (со стороны Конрада) игра между ними начинается с первой встречи. Ирмгард выбрасывает вверх руку в нацистском приветствии: она пришла в гестапо хлопотать за сына и вынуждена принимать здешние правила. Д-р Конрад салютует в ответ после краткой, но многозначительной паузы, и как-то небрежно, с подтекстом: мол, мы с вами умные люди и понимаем, что все эти ритуалы – для толпы, для быдла. Гестаповец подчеркнуто любезен с Ирмгард, и она начинает испытывать некоторое смущение от собственной напористости; Конрад, собственно говоря, ничего утешительного ей не сообщает, но ловко подает дело так, что перевод Ханса из Зонненбурга, где охрану несли коричневорубашечники, в Лихтенберг, вроде бы «более спокойный» лагерь - первый шаг по пути облегчения его участи. (И в самом деле, там он мог получать посылки от матери, работал в местной библиотеке, переплетал книги; Ирмгард, догадываясь, что дело неладно, намеревалась передать ему зашитую в куртку ампулу с цианистым калием, но поняла, что одежды будут проверять и обнаружат запах синильной кислоты.

В сцене, где Ирмгард случайно (так ей кажется) встречает в парке прогуливающегося там Конрада, тот, сменивший черную форму на щегольской летний цивильный костюм, подчеркнуто любезен, угощает даму мороженым, убеждает, что в выходной он совсем иной человек, чем в служебной обстановке. Конечно, это игра. Сытого кота с излишне оптимистичной мышью. Когда Ирмгард в последний раз приходит в гестапо хлопотать о свидании с сыном в Дахау, Конрад сбрасывает маску любезности. «Я ненавижу вашего сына за тот процесс!» - признается он.

Литтен едва не лишил Конрада самой дорогой иллюзии: смотреть на фюрера снизу вверх, обожая его как существо высшего порядка. Едва не свел с пьедестала. Конрад видел, каким жалким и растоптанным выходил Гитлер из зала суда, машинально комкая в руке перчатку. Перчатка упала. Охранник бросился поднимать, но фюрер остановил его, сам поднял перчатку и улыбнулся. И поколебленная было вера в Великого Вождя вернулась к Конраду.

Вот здесь возникает одна из тех проблем, к которым хочет привлечь внимание Хэйхёрст. И, разумеется, театр хочет того же. Иррациональное, возникающее из мрака, чарует людей именно своей иррациональностью. Но тут есть и оборотная сторона. Люди, слишком доверяющие своему опыту и рассудку, порою отказываются признавать реальность, так как она не укладывается в их представление о мире и человеке.

Ирмгард привлекает к хлопотам за сына английского дипломата лорда Клиффорда Аллена (Тынн Ламп). Британец известен как пацифист и борец за права человека; в Первую мировую войну он отказался от призыва в армию, отсидел срок в тюрьме; после войны выступал со статьями, критикующих победителей за то, что они возложили на Германию ответственность за войну, которую хотели все участвовавшие в ней страны. Аллен приезжает в Германию по приглашению Гитлера, встречается с ним – и совершенно очарован фюрером. Аллен готов сделать, что может, для Литтена, но отказывается верить в то, какие муки выпали на долю узника. «Может быть, вы несколько преувеличиваете?» - с истинно британской корректностью осведомляется он.

Мы не можем понять истинные масштабы Зла, пока не столкнемся с ним.

А ведь оно никуда не делось. Оно таится в самых разных местах. Но сегодняшний политкорректный мир так же плохо подготовлен к необходимости распознать Зло и противостоять ему, как те государства и политики, которые в канун Второй мировой войны решали свои проблемы, умиротворяли нацизм и думали, что минует их чаша сия.