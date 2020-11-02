Опасная лестница город не интересует

Он надел на голову шлем, защиту на колени, однако этого не хватило. Падение с неожиданно возникшей на виадуке на Пярнуском шоссе лестницы обернулось бедой. Он не знает, сможет ли когда-нибудь теперь нормально ходить. Серьезное защитное оборудование у него имеется потому, что с детства занимался велоспортом. Более того, он специализировался по езде по бездорожью. «Я неоднократно участвовал в чемпионатах Эстонии. Не очень успешно, скорее, ради удовольствия. Но в тот раз на дороге я оказался беспомощным», - вспоминает он.

Он признает, что сам принял одно неверное решение. У поликлиники Магдалеэна на Пярнуском шоссе у него был выбор: пересечь виадук по тротуару, или сделать круг через дорогу и поехать дальше по велосипедной дорожке: «Я опаздывал и подумал, что если добираться до велодорожки, то я потеряю кучу времени». Так он и отправился на виадук, не зная, что его ждет впереди. На спуске скорость начала расти.

По этой дороге он ехал впервые и понятия не имел, что для спуска с виадука нужно слезть с велосипеда. На подъеме этого нет: «Скорость все росла и росла, и тут внезапно передо мной возникла лестница. Затормозить я уже не успел и полетел вниз. Не было и ни одного указателя».

И хотя тормоза у него были в порядке, а в техническом смысле велосипед был безупречен, избежать несчастного случая не удалось: «Если бы я знал, что там лестница, я бы не стал прыгать. Но я не знал. Я просто хотел попасть к другу».

На встречу с другом Лигема в тот день не попал. Поднявшись, на одной ноге он попрыгал в больницу. Выяснилось, что неприятность серьезная: он сломал пяточную кость, имелись семь осколков, поэтому пришлось идти на операцию.

Прооперированная нога Мартина Лигема. ФОТО: Erakogu

С момента того падения прошло уже больше трех месяцев, но ходить молодой человек еще не может. Он не знает, сможет ли он вообще когда-нибудь опереться на эту ногу. Врачи пока ничего толком сказать не могут: «Один сказал, что ситуация очень плохая. Другой заверил, что все не так ужасно. Третий – хирург – заявил, что где-то через месяц кость срастется. Надеюсь на лучшее».

Все начинается с градоначальника

При встрече с велосипедистом через три месяца после падения, он показал нам точно, откуда приехал и где упал. Мы лично убедились в том, что если раньше ты этой дорогой не пользовался, на самокате, руле или велосипеде этой лестницы вовремя ты не заметишь.