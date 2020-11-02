Опасная лестница город не интересует

Был прекрасный летний день: светило солнце, дороги были приятными. Таллиннец Мартин Лигема решил насладиться погодой в компании своего двухколесного друга. Велосипед у него солидный: предназначенный для езды по бездорожью Scott Genius, имеющий и переднюю, и заднюю подвеску, цена на который в новом виде достигает 4000 евро, пишет Postimees.
Он надел на голову шлем, защиту на колени, однако этого не хватило. Падение с неожиданно возникшей на виадуке на Пярнуском шоссе лестницы обернулось бедой. Он не знает, сможет ли когда-нибудь теперь нормально ходить. Серьезное защитное оборудование у него имеется потому, что с детства занимался велоспортом. Более того, он специализировался по езде по бездорожью. «Я неоднократно участвовал в чемпионатах Эстонии. Не очень успешно, скорее, ради удовольствия. Но в тот раз на дороге я оказался беспомощным», - вспоминает он.
Он признает, что сам принял одно неверное решение. У поликлиники Магдалеэна на Пярнуском шоссе у него был выбор: пересечь виадук по тротуару, или сделать круг через дорогу и поехать дальше по велосипедной дорожке: «Я опаздывал и подумал, что если добираться до велодорожки, то я потеряю кучу времени». Так он и отправился на виадук, не зная, что его ждет впереди. На спуске скорость начала расти.
По этой дороге он ехал впервые и понятия не имел, что для спуска с виадука нужно слезть с велосипеда. На подъеме этого нет: «Скорость все росла и росла, и тут внезапно передо мной возникла лестница. Затормозить я уже не успел и полетел вниз. Не было и ни одного указателя».
И хотя тормоза у него были в порядке, а в техническом смысле велосипед был безупречен, избежать несчастного случая не удалось: «Если бы я знал, что там лестница, я бы не стал прыгать. Но я не знал. Я просто хотел попасть к другу».
На встречу с другом Лигема в тот день не попал. Поднявшись, на одной ноге он попрыгал в больницу. Выяснилось, что неприятность серьезная: он сломал пяточную кость, имелись семь осколков, поэтому пришлось идти на операцию.
С момента того падения прошло уже больше трех месяцев, но ходить молодой человек еще не может. Он не знает, сможет ли он вообще когда-нибудь опереться на эту ногу. Врачи пока ничего толком сказать не могут: «Один сказал, что ситуация очень плохая. Другой заверил, что все не так ужасно. Третий – хирург – заявил, что где-то через месяц кость срастется. Надеюсь на лучшее».
Все начинается с градоначальника
При встрече с велосипедистом через три месяца после падения, он показал нам точно, откуда приехал и где упал. Мы лично убедились в том, что если раньше ты этой дорогой не пользовался, на самокате, руле или велосипеде этой лестницы вовремя ты не заметишь.
Лигема хочет, чтобы город что-то сделал с этим местом: «Если такое несчастье случилось со мной, то может случиться и с кем-то другим. Почему город не может установить хотя бы одну табличку? Например, у туннеля, ведущего от Балтийского вокзала к Старому городу, есть табличка, которая предупреждает о лестнице».
Это опасное место. Мне очень жаль, что все так получилось.
Главный специалист Коммунального департамента Эрик Сарапуу
Мы пригласили осмотреть место главного специалиста Коммунального департамента Эрика Сарапуу. Его задачей является обеспечение безопасности велосипедистам. «Да, это место опасно, - признал он, выслушав рассказ Мартина Лигема. – Мне очень жаль, что все так получилось».
Но он напомнил, что поскольку речь идет о пешеходной, а не велосипедной дороге, то заниматься безопасностью этого места он не может. Сомневается он и в целесообразности установки таблички: «Мы можем это обсудить, но для меня важно, чтобы табличка была понятна всем». Он пообещал связаться с коллегами в Транспортном департаменте: «Они отвечают за установку табличек».
Установка знака, предупреждающего об опасности, по оценке Сарапуу, в вопрос денег не упрется: «Самый богатый город Эстонии». Но появится ли табличка или нет, он сказать не может. Под конец Сарапуу поделился одной из самых значимых мыслей: «Если бы я мог, я ы многое сделал бы иначе».
Так, кто же отвечает за то, чтобы дороги стали безопасными? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы переговорили со многими людьми, которые в свободное время делают городу предложения и борются за благополучие легкого транспорта. Все они смотрят в сторону городского управы и, прежде всего, мэра Михаила Кылварта.
Активист пропагандирующего культуру езды на велосипеде Tour d’ÖÖ Тынис Сави попросил, чтобы мы встретились у Таллиннской мэрии: «Где еще, если не там?» Сави настроен критически, даже разочарован, когда говорит об отношении руководства города к легкому транспорту.
«Например, велодорожка тут рядом не отвечает требованиям и противоречит стандартам городских улиц», - говорит архитектор Сави и отмечает, что велодорожка слишком узкая. Кроме того, она расположена между полосой общественного транспорта и проезжей частью. На вопрос, безопасна ли расположенная между мэрией велодорожка, он ответил, что погибнуть там никто не погибнет: «Но то, что это так, это не означает, что она безопасна».
Вторая причина, по которой Сави захотел встретиться с нами у здания городской управы, заключается в том, что это место – отличный пример того, как политики под руководством Михаила Кылварта относятся к легкому транспорту: «Тут рядом подземная парковка, но нет, господа сделали себе рядом с домом дополнительные парковочные места и отняли полтора метра у тротуара». Сави считает, что за счет этих парковочных мест лучше было бы решить вопрос безопасности легкого транспорта.
Как по заказу из здания мэрии выходит вице-мэр Андрей Новиков, садится в припаркованную у дома машину и улыбается. Сави эмоционально обращается к Новикову: «Когда вы сделаете тут нормальную парковку? Как предусмотрено проектом?» Новиков уезжает, не сказав ни слова. Причем, именно Новиков является тем человеком, который отвечает за городское планирование и транспорт.
Велостратегия на бумаге
Сави является одним из тех, кто в 2017 году создал таллиннскую велостратегию на период 2018-2028 годов. Она является рекомендательной, но одобренный городской управой документ в числе прочего ставит цель увеличить долю движения на велосипедах до 11 процентов. Краеугольным каменеем тут является безопасность легкого транспорта.
По словам Сави, городские начальники не учли предложения, исходящие из стратегии. Он считает, что, по сути, речь идет о документе, который, несмотря на поддержку градоначальников, просто лег под сукно. Но он считает, что это должно стать планом действий, из которого нужно исходить при планировании города.
Но вместо этого в Таллинне увеличивается количество автомобилей. По данным Департамента шоссейных дорог, количество зарегистрированных в Таллинне машин каждый год увеличивается на пять процентов. Если в 2015 году в Таллинне были зарегистрированы 140 526 автомобилей, то в этого году, по данным департамента, в Таллинне зарегистрированы 213 677 машин.
«Если создавать окружающую среду, то нужно исходить из принципа равенства. Почему-то автомобильные полосы делают максимально большими, а велодорожки в пределах требуемого минимума, если не меньше. Есть стандарт, но если наша окружающая среда не отвечает даже этому, то о чем мы вообще говорим?»
Польза от велостратегии, по его словам, все же есть: по крайней мере, у борющихся за благополучие легкого транспорта людей есть документ, на который можно ссылаться, делая предложения. Сави отмечает, что один пункт стратегии все же реализован: город создал рабочее место для велокоординатора.
Исправляет мир анонимно
Отношение градоначальников к велосипедистам подогревает страсти и в социальных сетях. Например, в группе «Eesti Rattarikkaks» в социальной сети Facebook постоянно идет обсуждение о том, как и что нужно изменить. В группе очень много критиковали высказывание вице-мэра Калле Кландорфа о том, что в Таллинне 287 километров велосипедных дорог. Одной из инициатив неравнодушного гражданина является страница таллиннца в Instagram, на которой он показывает допущенные при планировании города ошибки и предлагает их решение. Правда, при помощи компьютерной программы. Пользователь «mitte_tallinn» за деятельностью которого наблюдают более 6000 подписчиков, описывает себя так: «Я из другого измерения, чем Михаил Кылварт. Получил камнем по голове и начал делать город Таллинн нормальным».
Предлагаем ему площадку перед городской управой. Он добавляет туда немного зелени, переносит расположенную посреди проезжей части велодорожку ближе к тротуару и закрашивает ее красным. В таком виде у градоначальников даже остается пара парковочных мест.
Внезапную и опасную лестницу в конце виадука на Пярнуском шоссе, он приводит в порядок тоже всего за считанные минуты. Первым делом он отрезает велодорожку ограждением и окрашивает красным, чтобы четко отделить ее от проезжей части. Во-вторых, перед лестницей он ставит табличку «Лестница». Но этой таблички там нет до сих пор.
Не отражено в статистике
- Департамент полиции и погранохраны и город Таллинн не знают, чтобы у этой лестницы когда-либо происходили несчастные случаи, поскольку до Пыхьяской префектуры доходят только дорожно-транспортные происшествия. По этим данных, таких в городе в этом году было 143.
- Город собирает данные через страховые случаи, но и по этим данным на этой лестнице прежде не было ни одного несчастного случая.
- В прошлом году в Таллинне погибли два велосипедиста. В Осло с населением почти 700 000 человек, где велосипед является одним из самых популярных видов транспорта, не погиб ни один велосипедист.