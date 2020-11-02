Пн, 2.11.2020
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Яна Тоом

Число больных COVID-19 в Вируской тюрьме приближается к сотне

Вируская тюрьма.

ФОТО: SANDERI LVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Число заразившихся коронавирусом в Вируской тюрьме достигло 91 человека.

Среди них 89 заключенных и два работника, сообщила в ночь на понедельник тюремная пресс-служба.

Как пишет ERR, у некоторых заключенных с отрицательными тестами на COVID-19 теперь появились симптомы заболевания. На этой неделе им и другим предстоит пройти повторное тестирование.

Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в Ида-Вирумаа за последние 14 дней составляет свыше 118 случаев на 100 000 жителей - в два раза выше, чем в среднем по стране.

После непродолжительного спада этот показатель вновь начал расти.

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