Число больных COVID-19 в Вируской тюрьме приближается к сотне

Среди них 89 заключенных и два работника, сообщила в ночь на понедельник тюремная пресс-служба.

Как пишет ERR, у некоторых заключенных с отрицательными тестами на COVID-19 теперь появились симптомы заболевания. На этой неделе им и другим предстоит пройти повторное тестирование.

Кумулятивная заболеваемость коронавирусом в Ида-Вирумаа за последние 14 дней составляет свыше 118 случаев на 100 000 жителей - в два раза выше, чем в среднем по стране.