Коронавирус подтвержден у 61 жителя Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 42 человек. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Рапламаа - четыре, на Сааремаа - два, в Тартумаа - один новый случай. В шести положительных случаях уезд в регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 72,31 и доля положительных тестов составляет 4,5%.

Из 42 случаев в Харьюмаа 27 приходятся на Таллинн. В трех случаях причиной заражения стал контакт с носителем вируса — в двух случаях заболели в кругу семьи, в одном случае — через рабочий контакт. В двух случаях вирус был привезен из Финляндии и России. В трех случаях происхождение вируса неизвестно. Обстоятельства других случаев уточняются.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Каждый обязан не допустить распространения вируса

Если каждый из нас будет вести себя ответственно, то тем самым мы сможем остановить распространение вируса и не допустить закрытия общества. Коронавирус передается от человека к человеку, и каждый играет очень важную роль в ограничении распространения вируса.

Необходимо сделать тест при первой возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных тестов среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Правительство сократило срок самоизоляции для возвращающихся из стран с высоким риском заражения коронавирусом с 14 дней до 10 дней. Лица, близко контактировавшие с больными коронавирусом, для сокращения карантина должны не раньше, чем на 10-й день сдать тест на коронавируса, результат которого должен быть отрицательным. Согласно исследованиям, примерно у 95 процентов людей симптомы заболевания появляются в течение 10 дней после заражения. Период изоляции уже сократили в нескольких европейских странах, включая Финляндию и Латвию.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.