Пьяный водитель грузовика получил условный срок

Второго октября чуть после 18 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ярвамаа в районе деревни Корба по шоссе Таллинн-Тарту двигается грузовик MAN с виляющим стилем езды. Уже через несколько минут пайдеский полицейский патруль остановил грузовик, пишет Järva Teataja.

«Полицейский патруль установил, что 57-летний гражданин Латвии был в состоянии алкогольного опьянения, и задержал его в качестве подозреваемого», - сказал тогда руководитель патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халар Халлимяэ.

В отношении водителя было начато уголовное производство. Согласно решению суда, водитель был признан виновным в том, что управлял грузовиком MAN с латвийскими регистрационными номерами с прицепом MELTON в состоянии алкогольного опьянения, которое проявлялось в том, что в его выдыхаемом воздухе содержании алкоголя было 1,19 +/- 0,10 мг/л, то есть содержание алкоголя было минимум 1,09 мг/л.

Он провел три дня в предварительном заключении и суд в рамках ускоренного производства приговорил его к десяти месяцам тюремного заключения условно, но наказание останется условным, если в течение года он не совершит новое умышленное преступление. Также он должен выплатить штраф и расходы на производство на общую сумму почти 550 евро.

«Большое спасибо человеку, который сообщил нам о вызвавшем подозрение грузовике. Своим поступком он помог предотвратить возможное трагическое ДТП, – сказал Халлимяэ.