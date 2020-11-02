Эдвард Сноуден, готовясь стать отцом, заявил о намерении получить российское гражданство

«После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ. Где бы ни жил наш сын, он должен чувствовать себя дома», - написал Сноуден. В конце октября он получил бессрочный вид на жительство в России, передает NEWSru.

В сентябре прошлого года Сноуден в интервью газете The Guardian сообщил о своей тайной свадьбе. По его словам, в 2017 году в одном из российских загсов он зарегистрировал брак с Линдси Миллс, с которой на тот момент был знаком более десяти лет. Как заявил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, в конце декабря этого года у американца родится ребенок, который по месту рождения получит российское гражданство.

Он уточнил, что они с женой намерены оставаться американцами и воспитывать сына в традициях ценностей «той Америки, которую мы любим - включая свободу слова». «И я жду дня, когда смогу вернуться в Соединенные Штаты и наша семья воссоединится», - заключил Сноуден.

Эдвард Сноуден - бывший сотрудник АНБ, который в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные данные, из которых следовало, что спецслужбы США прослушивают телефонные разговоры и отслеживают электронную переписку американских граждан США и мировых лидеров.

Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

17 сентября 2019 года сразу в нескольких странах были опубликованы мемуары Сноудена, в которых он рассказывает о своей жизни и о том, что заставило его скачать и передать журналистам тысячи секретных документов о глобальной системе электронной слежки и шпионажа, созданной спецслужбами США и их союзников. Из книги следует, что он счел крайне несправедливым и противозаконным грубое вмешательство спецслужб в частную жизнь граждан, иностранных правительств и работу международных организаций, прикрываемое заботой о безопасности США.

В своей книге Сноуден подробно описывает свои будни в Гонконге в ожидании прилета корреспондентов, совместную работу над первыми статьями и документальным фильмом о деятельности американских спецслужб. По словам Эдварда Сноудена, он надеялся, что гонконгские власти не выдадут его США, но после начала выхода разоблачительных статей ему дали понять, что надеяться на убежище не стоит. Тогда он и его местные адвокаты, как следует из книги, направили запросы о предоставлении убежища в 27 государств, включая ряд европейских стран. Россия среди них не упомянута. Но гарантии невыдачи США ему предоставил только Эквадор, куда Эдвард Сноуден и направился 23 июня рейсом через Москву и Кубу. Однако правительство США аннулировало его паспорт, и Сноуден остался в России.