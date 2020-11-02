Исследование: насколько комфортно быть эстонским русским?

В ходе последнего исследования, которое регулярно проводится Центром, было опрошено почти 2500 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет, которые обучаются в разных учебных заведениях республики. Около половины опрошенных – из Ида-Вирумаа, примерно 40% - из Таллинна; чуть более половины всех респондентов – это юноши. Опрос прошел в конце 2019 года, но и сейчас, когда мы живем в эпоху коронавируса, актуальность данного исследования не потеряла своего значения. Данные исследования сравниваются с аналогичными, которые состоялись в 2017, 2014 и 2012 годах.

Что значит для меня Эстония?

Стоит отметить, что подавляющая часть респондентов (79,5%) – граждане Эстонии (граждане России составляют в нем 12,8%). При этом на фоне современной глобализации мы часто наблюдаем картину, когда гражданство не увязывается с самоопределением человека, что особенно актуально при росте миграции во всем мире. В этом важном вопросе около половины представителей поколения XXI века русскоязычных эстоноземельцев прочно ассоциируют себя с Эстонией, считая себя «эстонскими русскими» или «русскими эстонцами». Чуть менее пятой части идентифицирует себя более глобально – «европейский русский». Отметим, что за последние два года обе эти цифры выросли примерно на 5%. При этом просто «русскими» себя назвали почти четверть опрошенных (по сравнению с третью в 2017 году).

Данные цифры очень ясно показывают, что наша молодежь прочно связывает свою жизнь с Эстонией, и вопрос ощущения своих корней и связи со своей страной не становится источником внутренних конфликтов. Молодые люди видят себя частью Эстонии сегодня и, вероятно, сохранят это отношение и далее, сберегая при этом неотъемлемую часть своей русскоязычной идентичности. Важно понимать, что в интеграции и самоопределении никогда нет гарантий, ведь в случае конфликтов или отторжения процесс сплочения всегда может обернуться вспять. Именно поэтому более половины опрошенных уверены в способности нашего государства справляться с кризисами и почти 60% смотрят на будущее республики оптимистично.

Язык мой…

Заметим, что русский язык cчитают важной основой для самоопределения более 80% опрошенных – и это устойчивая тенденция. Для сегодняшней молодежи очевидно преимущество многоязычности и сохранение своего языка. Это увязывается и с гипотетическим вопросом о предпочтительных направлениях эмиграции – почти 60% видят себя жителями ЕС, где любой язык ценен и важен как для личной карьеры, так и в общем многоязычном европейском пространстве. Именно важность русского языка становится все заметнее по сравнению со значимостью русской культуры или, к примеру, православия.

Для русскоязычной общины Эстонии языковой вопрос стал во многом непростым, но нам важно понять, что язык выше политики или же границ конкретного государства – он является ценностью для каждого его носителя. Именно поэтому нынешняя молодежь, ментально связанная с Эстонией, а не Россией, ценит себя как носителей русского языка и готова внести свой вклад в развитие Эстонии, что и заявили почти 40% респондентов.

Что же будет завтра?

Отметим, что все 2455 опрошенных уже смогут проголосовать на ближайших выборах в местные самоуправления. Политикам – как местным, так и республиканским – стоит заметить, что молодые люди имеют довольное ясное представление о своей стране, своей идентичности, своих корнях. Несмотря на опасения, в целом молодые жители нашей страны скорей всего не столь открыты для политических манипуляций популистского или крайнего толка – осознание своего происхождения и увязывание себя со своей страной должно помочь им стать внимательными избирателями и ответственными гражданами.