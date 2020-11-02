В Таллинне сгорели два автомобиля

В пятницу, 30 октября, в 13.05 спасатели получили сообщение о горящем автомобиле на улице Пунане в Ласнамяэ, передает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

По предварительным данным, владелец ремонтировал автомобиль, когда он загорелся. К сожалению, владелец не смог справиться с пожаром самостоятельно и прибывшие на место спасатели потушили пожар в пятнадцать минут третьего. В результате пожара были повреждены как машина, так и входная дверь и стена гаража. Сам владелец машины в пожаре не пострадал.