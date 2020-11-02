В Таллинне сгорели два автомобиля

Два дня подряд спасателей вызывали тушить автомобили и гаражи в Таллинне.
В пятницу, 30 октября, в 13.05 спасатели получили сообщение о горящем автомобиле на улице Пунане в Ласнамяэ, передает пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
По предварительным данным, владелец ремонтировал автомобиль, когда он загорелся. К сожалению, владелец не смог справиться с пожаром самостоятельно и прибывшие на место спасатели потушили пожар в пятнадцать минут третьего. В результате пожара были повреждены как машина, так и входная дверь и стена гаража. Сам владелец машины в пожаре не пострадал.
В субботу, 31 октября, в 10.00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Мяннику-теэ открытым огнем полыхает автомобиль. На месте спасатели обнаружили, что, помимо машины, черный дым также идет из находящегося рядом гаража. Выяснилось, что в гараже горел мусор. Пожар потушили в 11.25, причины возгорания устанавливаются. Люди в пожаре не пострадали.