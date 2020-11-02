За десять лет уровень сортировки мусора в Эстонии так и не повысился

За последние десять лет жители Эстонии так и не привыкли сортировать мусор, а состав бытовых отходов остался прежним. Если не будет найдено способов мотивировать людей лучше сортировать мусор, то выполнение экологических целей страны может быть поставлено под угрозу, пишет Rus.ERR.