За десять лет уровень сортировки мусора в Эстонии так и не повысился

За последние десять лет жители Эстонии так и не привыкли сортировать мусор, а состав бытовых отходов остался прежним. Если не будет найдено способов мотивировать людей лучше сортировать мусор, то выполнение экологических целей страны может быть поставлено под угрозу, пишет Rus.ERR.
Эстония поставила перед собой задачу - с 2020 года переработке должны подлежать не менее 50% бытовых отходов бумаги, металла, пластика и стекла, но эта цель еще не достигнута.
Согласно проведенному в этом году исследованию Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды, за последние десять лет состав смешанных бытовых отходов особо не изменился: по сравнению с 2012 годом, снизилось содержание опасных отходов и электронного оборудования, но немного увеличилось количество пластика и биоотходов.
По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды Каупо Хейнма, треть упаковочных материалов, биоотходов, бумаги, картона и стекла по-прежнему попадают в бытовые отходы.