Таллиннского наркоторговца приговорили к длительному сроку лишения свободы

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что 42-летнего Романа Калашникова признали виновным в наркопреступлениях, а также во владении запрещенных в гражданском обороте частей к автоматическому оружию. По совокупности обвинений в качестве меры наказания он был приговорен к 17 годам тюрьмы.

Калашников был задержан 15 февраля прошлого года, полиция при обыске одного из устроенных им в таллиннском районе Ласнамяэ тайников обнаружила более 400 граммов смеси метадона и карфентанила.

В соответствии с выдвинутым Госпрокуратурой обвинением, Калашников разбавлял эту смесь и расфасовывал для продажи малыми дозами.

Для дальнейшей передачи и продажи наркотиков он устраивал в лесных массивах Харьюского уезда тайники.