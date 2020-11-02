Пн, 2.11.2020
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Урмас Рейнсалу
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Таллиннского наркоторговца приговорили к длительному сроку лишения свободы

Роман Калашников в суде.

ФОТО: Kuvatõmmis

Харьюский уездный суд в понедельник приговорил к длительному сроку лишения свободы мужчину, промышлявшего торговлей наркотиками различного вида.

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что 42-летнего Романа Калашникова признали виновным в наркопреступлениях, а также во владении запрещенных в гражданском обороте частей к автоматическому оружию. По совокупности обвинений в качестве меры наказания он был приговорен к 17 годам тюрьмы.

Калашников был задержан 15 февраля прошлого года, полиция при обыске одного из устроенных им в таллиннском районе Ласнамяэ тайников обнаружила более 400 граммов смеси метадона и карфентанила.

В соответствии с выдвинутым Госпрокуратурой обвинением, Калашников разбавлял эту смесь и расфасовывал для продажи малыми дозами.

Для дальнейшей передачи и продажи наркотиков он устраивал в лесных массивах Харьюского уезда тайники.

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