Убытки материнского предприятия торгового центра Т1 ощутимо выросли

В третьем квартале убыток составил 3,2 млн евро, а годом ранее — 2,8 миллиона. По сравнению с прошлым годом девятимесячный оборот предприятия снизился на 63,5 процента до 13,6 млн евро. В третьем квартале оборот снизился на 69,1 процента — до 4,6 млн евро. Об этом предприятие Pro Kapital Grupp сообщило на биржу.

Глава концерна Паоло Мичелоцци сообщил, что большая часть их проектов по развитию недвижимости либо находятся в стадии строительства, либо стройка начнется в ближайшее время, поэтому данные о доходах от продажи будут отражены в финансовой документации только после завершения строительства и заключения договоров купли-продажи.

В Pro Kapital отметили, что в настоящее время они занимаются реализацией нескольких проектов в Латвии и Литве.

Чрезвычайное положение также оказало ощутимое влияние на финансовые показатели дочернего предприятия Pro Kapital Grup Tallinna Moekombinaat, которое является собственником торгового центра T1 Mall of Tallinn. 3 апреля Pro Kapital сообщил о начале процесса санации Tallinna Moekombinaat.

В случае реализации самого черного сценария, Tallinna Moekombinaat объявят банкротом, а убытки Pro Kapital Eesti максимум составят 26 миллионов евро, из которых 22,2 млн составляет кредит, три миллиона — проценты, сумма неоплаченных счетов достигает 300 000 евро, а уставнового капитала 200 000 евро (по состоянию на 30 сентября).

Суммарное негативное влияние на концерн может достигнуть 39 млн евро. По словам Мичелоцци, даже самый черный сценарий на скажется на ликвидности концерна, а также на краткосрочных денежных потоках. Это повлияет на долгосрочные денежные потоки — прежде всего в связи с кредитами и платежам по процентам.

Девятимесячная брутто-прибыль предприятия снизилась на 54,3 процента до 5,4 млн евро. Брутто-прибыль за третий квартал упала на 47,2 процента до 1,9 млн евро.

Коммерческая прибыль за девять месяцев составила 1,1 млн евро. Годом ранее этот показатель составлял 6,9 млн евро. В третьем квартале коммерческая прибыль составила 900 000 евро, а за тот же период прошло года 1,8 млн евро.