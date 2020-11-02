Among Us: компьютерная игра, захватившая во время пандемии коронавируса миллионы людей

Among Us (в переводе с английского - «Среди нас») - мультяшная аркада в космической тематике. Игроки прибывают на космический корабль, который они должны починить, выполняя задания. Однако все не так просто, потому что некоторых игроков определяют как предателей: они должны притворяться мирными членами экипажа, убивая других игроков таким образом, чтобы их никто не заподозрил. Задача мирных - определить убийцу голосования. Игру часто сравнивают с „Мафией”, где тот же принцип.

Игра была создана в 2018 году компанией Innersloth, и тогда о ней мало кто знал. Но во второй половине 2020 года, в период карантина, она буквально взорвала интернет. Известный как Sodapoppin блогер посчитал, что это забавная игра для компании и решил снять обзор, после чего она стала распространяться среди молодежи с невероятной скоростью.

Творческие молодые люди стали придумывать что-то свое: выпускать линии одежды с изображениями персонажей игры, устраивать встречи и изображать игру в реальной жизни. Например, популярный русскоязычный блогер Дима Масленников со своими друзьями снял целое помещение и превратил его в локацию, где они позже стали играть. В итоге был смонтирован ролик, набравший 3,5 миллионов просмотров.

Among Us завлекла детей и молодежь разных возрастов: от семи до 25 лет.

На вопрос, чем интересна эта игра, 12-летний Алексей ответил так: «Мне нравится принцип игры: выяснять, кто предатель, или же хитрить, чтобы всех обмануть. Еще там есть мини-игры, которые могут даже развивать некоторые навыки, если играет ребенок. Особенно я люблю играть за предателя! Это очень интересно – хитрить и обманывать, чтобы никто не понял, что ты предатель».

Перед началом игры можно ввести код нескольких игроков, и тогда друзья могут играть вместе.

«Мне очень нравится, что можно играть с друзьями! Эта игра, как и многие другие компьютерные игры, действительно сближает. Мы на переменах в школе постоянно играем всем классом, общаемся и веселимся. Когда встречаемся с девочками вне школы, тоже любим поиграть. Особенно интересно быть предателем, когда нужно убирать из игры друзей. Нужно контролировать эмоции и скрывать эмоции, чтобы никто не догадался, что именно ты убийца. И, как мне кажется, похожие навыки вполне могут пригодиться в жизни», - считает ученица 10-го класса Керли.

Многие подростки даже покупают дополнительные функции за реальные деньги. Например, о такой покупке рассказал молодой человек по имени Герман: «Да, я покупал костюм для персонажа, а еще - маленького друга, который все время бегает рядом. Все я покупал на свои карманные деньги, и мне было не жалко тратить их на это».

Играющих в Among Us сейчас можно практически на каждом углу: играют в школе, на улице и дома. Но и в этом можно найти плюсы, поскольку игра развивает навыки, которые могут пригодиться и в реальной жизни.