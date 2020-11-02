Футболиста "ПСЖ" потребовали убрать из сборной Франции за лайк под постом Хабиба

25-летний футболист, который является воспитанником академии "ПСЖ" и провел 11 игр в составе сборной Франции, объяснил лайк скандальной публикации незнанием русского языка.

«"Я не знаю русского языка". Это официальное оправдание? Людей принимают за идиотов. Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в Instagram, который не хочет нести ответственность и принимает нас за имбецилов. Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!» - призвал французский политик.

"Национальное объединение" (бывший "Национальный фpoнт") - консервативная националистическая партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, в 2017 году соперничавшая с Макроном на выборах президента Франции.

Помимо Кимпембе, религиозные посты Хабиба лайкнули несколько действующих и бывших футболистов, среди которых экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм, нападающий "Реала" Карим Бензема, хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич, защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако, выступающий в аренде в "Наполи" хавбек "Челси" Тьемуэ Бакайоко, хавбек "Реджины" Рикардо Фати и другие, передает Sports.ru.

Ранее Макрон назвал "исламским терактом" жестокое убийство профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда. Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны - орден Почетного легиона.

Президент Франции также заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур.