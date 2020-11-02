Евро подорожал до 94 рублей впервые за шесть лет, доллар - до 80 рублей

Курс европейской валюты вырос до максимального уровня за почти шесть лет. Рубль подешевел не только к евро, но и к доллару на фоне оттока инвесторов из рисковых активов на мировых рынках. Спрос на рисковые активы снизился из-за ситуации с распространением коронавируса в мире, что несет угрозу восстановлению экономической активности, несмотря на точечные карантинные меры. Рынки негативно отреагировали на ужесточение карантинов в Германии, Франции и Великобритании. Иностранные участники торгов начали продавать российские активы и конвертировать полученные средства в доллары и евро, передает NEWSru.

Дополнительную нервозность оказало приближение выборов президента в США, которые пройдут 3 ноября. Рисковые активы также не пользуются спросом из-за отсутствия прогресса по принятию новых программ стимулирования в США, необходимым на фоне роста заражения коронавирусом в стране.

Кроме того, на курс рубля влияет снижение мировых цен на нефть. На бирже ICE в Лондоне стоимость январского фьючерса на нефть Brent упала на 3,7%, до $36,5 за баррель. Ситуация на рынке нефти продолжила ухудшаться из-за вводимых в Европе карантинов, что усилило опасения дальнейшего падения спроса на энергоносители, отмечают в Промсвязьбанке.

Дополнительное давление на цены оказывает увеличение поставок сырья из Ливии. Также негативным драйвером для нефти выступает рост буровой активности в США. Согласно пятничным данным Baker Hughes, число активных буровых установок в стране за неделю увеличилось еще на десять штук - до 221.

В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 92,5 - 93,5 рубля в паре с европейской валютой, прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов. Курс доллара в ближайшие дни будет меняться в коридоре 79-80 рублей.

Как заявили РИА "Новости" финансовые аналитики, курс евро в текущих условиях может подскочить до 95 рублей, но как долго продлится падение рубля, неизвестно. Как пояснил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин, на фоне выборов в США евро может быть чуть слабее доллара, а их соотношение снизится до 1,15. "До конца года на повестке вновь появится обсуждение нового пакета стимулирующих мер в США, что позволит паре отскочить к привычным для последних месяцев значениям 1,17-1,19", - добавил он.

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников заявил, что при повышении курса евро до 95-96 рублей не исключено вмешательство ЦБ, который увеличит валютные интервенции. "Делать предсказания о том, какой курс евро будет после выборов в США, смешно. Пока мы видим, что значительные выплаты по внешнему долгу в конце года не будут способствовать низкому курсу евро", - сказал он.

Что же касается курса доллара в преддверии выборов в США, то он закрепится выше психологического уровня 80 рублей и может протестировать максимумы марта в 82 рубля, евро тоже останется на локальных максимумах, хотя и будет расти к рублю слабее американской валюты.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России удается сохранять макростабильность, несмотря на рост курсов валют, пишут "Ведомости". По его словам, сейчас любая мировая валюта "находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике", включая динамику потребления энергоресурсов и изменение цен на нефть и нефтепродукты.