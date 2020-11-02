Таллиннский крематорий удивил большими дивидендами

Предприятие предлагает клиентам полный спектр похоронных услуг, начиная с транспортировки усопшего и заканчивая кремацией и захоронением в урне или могиле. Хотя количество смертей в Эстонии в прошлом году снизилось на 2,8%, оборот акционерного общества продолжил расти, превысив в прошлом году 3 млн евро. Чистая прибыль выросла на целых 45% до 642 000 евро, выясняется из годового отчета фирмы.

Правление Таллиннского крематория, в который входят Андрес Тыниссоо и Хейго Рохтла, сообщило в отчете, что прибыль увеличили, прежде всего, за счет роста оборота, а также уменьшения подоходного налога с дивидендов.

Предприятие инвестировало в прошлом году в приобретение новых катафалков свыше 200 000 евро и в ремонт часовни на Пярнамяэ – 56 000 евро.

В прошлом году в Таллиннском крематории на полную ставку работали 28 человек, чей месячный оклад достигал 2250 евро. В этом году фирма наняла новых работников, по данным Krediidiinfo по состоянию на конец сентября там работало 34 человека.

Таллиннский крематорий в свое время стал первым крематорием в странах Балтии и был открыт в 1993 году в часовне на кладбище Пярнамяэ, при которой было построено новое помещение для печи. У фирмы также есть крематорий и контора на кладбище Рахумяэ в Тарту.