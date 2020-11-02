Латвия и Эстония утвердили методику "отсечения" произведенной на БелАЭС электроэнергии

По его словам, базовый принцип методики предусматривает, что, например, российская сторона, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии.

Ирклис добавил, что ожидается подтверждение принятия этой методики от Литвы.

Как сообщалось ранее, применение этой методики приведет к сокращению торговли электроэнергией между РФ и странами Балтии. Россия просила прибалтийские государства скорректировать методику. По мнению Москвы, применение методики имеет дискриминационный характер, ухудшая условия торговли в отношении РФ. Тем не менее, страны Балтии отказались вносить изменения в этот документ.

Ранее Литва, Латвия и Эстония договорились о бойкоте электроэнергии из Белоруссии после запуска там БелАЭС. Балтийские страны заявляли, что готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планировалось подготовить в октябре.