У работника Гимназии Густафа Адольфа выявлен коронавирус

У одного из работников столичной Гимназии Густафа Адольфа (GAG) выявлен коронавирус, и поскольку с этим работником контактировали еще два десятка школьных учителей, в понедельник занятия для учащихся с первого по шестой классы были отменены, а со вторника до 9 ноября часть младших классов будет учиться дистанционно, передает Rus.ERR.
«В нашей школе произошел первый случай COVID-19, в связи с чем со 2 ноября будут применены существенные изменения в организации учебной работы учащихся I и II школьной ступени. Случай заболевания касается одного работника школы, но в самоизоляции в качестве тесно контактировавших с ним лиц должны будут оставаться все 20 учителей, которые присутствовали на рабочем собрании», - сообщил директор GAG Хенрик Салум в письме, разосланном родителям учащихся, добавив, что переведенные на дистанционное обучение (без требования самоизоляции) учащиеся смогут забрать из школы необходимые вещи и, при желании, получить на время портативные компьютеры.
Учителя смогут подготовиться к дистанционному обучению, и для них проведут специальное обучение через интернет.
Часть учащихся классов с 3-го по 6-й смогут со вторника продолжить обычную учебу в школе, потому что учителя их классов не были переведены на самоизоляцию или учителя можно заменить, однако несколько классов с 1-го по 4-й останутся на дистанционном обучении до 9 ноября.