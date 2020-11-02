У работника Гимназии Густафа Адольфа выявлен коронавирус

«В нашей школе произошел первый случай COVID-19, в связи с чем со 2 ноября будут применены существенные изменения в организации учебной работы учащихся I и II школьной ступени. Случай заболевания касается одного работника школы, но в самоизоляции в качестве тесно контактировавших с ним лиц должны будут оставаться все 20 учителей, которые присутствовали на рабочем собрании», - сообщил директор GAG Хенрик Салум в письме, разосланном родителям учащихся, добавив, что переведенные на дистанционное обучение (без требования самоизоляции) учащиеся смогут забрать из школы необходимые вещи и, при желании, получить на время портативные компьютеры.