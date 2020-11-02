В Германии уроженец Эстонии устроил дебош в поезде и стал причиной экстренной остановки

В конце прошлой недели в Германии бездомный уроженец Эстонии, начавший буянить в скоростном поезде, стал причиной экстренной остановки. Когда молодая врач скорой помощи проверяла состояние его здоровья, он ударил ее по лицу.
48-летний уроженец Эстонии в состоянии сильного опьянения в пятницу после полудня в скоростном поезде ICE на линии Берлин-Франкфурт начал беспокоить пассажиров. В какой-то момент он рухнул на пол вагона и лежал без движения. Машинист решил остановить поезд в Гёттингене, хотя по плану остановки там не было.
В Гёттингене в поезд зашла 30-летняя работница скорой помощи и начала проверять состояние здоровья пассажира, а он ударил ее кулаком в лицо, пишет Postimees со ссылкой на полицию Ганновера.
Полицейские помогли привязать дебошира к носилкам, и скорая помощь под охраной полиции доставила его в больницу.
Полиция предъявила ему подозрения в нанесении телесных повреждений и нарушении правил пользования общественным транспортом.
Полиция установила, что он ехал в поезде без билета.