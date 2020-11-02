В Германии уроженец Эстонии устроил дебош в поезде и стал причиной экстренной остановки

48-летний уроженец Эстонии в состоянии сильного опьянения в пятницу после полудня в скоростном поезде ICE на линии Берлин-Франкфурт начал беспокоить пассажиров. В какой-то момент он рухнул на пол вагона и лежал без движения. Машинист решил остановить поезд в Гёттингене, хотя по плану остановки там не было.

В Гёттингене в поезд зашла 30-летняя работница скорой помощи и начала проверять состояние здоровья пассажира, а он ударил ее кулаком в лицо, пишет Postimees со ссылкой на полицию Ганновера.

Полицейские помогли привязать дебошира к носилкам, и скорая помощь под охраной полиции доставила его в больницу.

Полиция предъявила ему подозрения в нанесении телесных повреждений и нарушении правил пользования общественным транспортом.