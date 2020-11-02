Департамент здоровья не торопится тестировать на коронавирус всю Эстонию

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала ERR, что в Эстонии пока не такая ситуация, при которой необходимо обсуждать проведение массового тестирования, передает rus.err.ee .

По ее словам, ситуация сейчас наиболее тревожная в Таллинне и Харьюмаа, где заболеваемость растет, поэтому департамент сконцентрирован на плане, как быстрее связаться с близкими контактами. "Если мы за несколько дней не сможем связаться с людьми, близко контактировавшими с инфицированными, то увеличится риск, что они заразят еще больше людей", - отметила Хярма.