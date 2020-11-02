Noored Kooli ищет специалистов по точным и естественным наукам

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста с высшим образованием, проживающие в любом регионе Эстонии. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая учеников с первого по девятый класс.

Особое внимание сейчас уделяется поиску кандидатов с опытом в сфере технологий, точных и естественных наук, которые готовы преподавать математику, физику, химию, природоведение, биологию или географию. По данным исследований OSKA, наибольшая нехватка рабочей силы в Эстонии проявляется именно среди учителей этих предметов. В 2018-2025 гг. образовательная система Эстонии дополнительно нуждается в 480 учителях математики, а также в 130 педагогах, которые будут преподавать физику, 100 учителях химии и 120 учителях географии и биологии.

Кандидаты должны иметь высшее образования и быть готовы работать учителем в одной из школ Эстонии в течение двухлетней программы. Для участия в программе кандидатам будет необходимо продемонстрировать свои навыки мотивирования, общения, сотрудничества и самоанализа, а также инициативность и связанные с обучением ценностные ориентиры.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на домашней странице Noored Kooli.