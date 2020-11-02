Молдавию ожидает второй тур президентских выборов, в первом лидирует сторонница евроинтеграции

Замыкает тройку лидер «Нашей Партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый с 16,9%, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванов набрала 6,52%. Остальные кандидаты получили менее 5% голосов.

Додон заявил, что для определения победителя выборов нужно провести второй тур, так как никто из кандидатов не набрал большинства голосов. «Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур», - заявил он (цитата по ТАСС). Согласно законам Молдавии, второй тур президентских выборов должен быть назначен на 15 ноября.

Додон занимает пост президента Молдавии с 2016 года. До этого он занимал был министром экономики и торговли Молдавии, затем - первым вице-премьером. Санду занимала пост министра просвещения с 2012-го по 2015 годы, с июня по ноябрь 2019 года являлась премьер-министром Молдавии. Она выступает за восстановление хороших отношений с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом, тогда как Додон является сторонником стратегического партнерства и диалога с Россией.

В апреле этого года российский суд обвинил Ренато Усатого в незаконном выводе из России денег вместе с другими участниками преступного сообщества. По версии следствия, политик незаконно вывел из России средства через банк BC Moldindconbank S.A. В июле Тверской суд Москвы заочно арестовал Усатого на два месяца. Этот срок будет исчисляться с экстрадиции политика или его задержания на территории России.

Усатый свою причастность к отмыванию денег не признает. Он предположил, что его хотели очень быстро осудить, чтобы помешать участвовать в президентских и парламентских выборах, пишет РБК.

Как заявил молдавский политолог Корнел Чуря, ко второму туру и Додон, и Санду призовут своих сторонников к мобилизации, что будет непросто в условиях пандемии. Многое будет зависеть и от того, кто из двух участников второго тура подберет ключи к электорату остальных шести участников выборов.