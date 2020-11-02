Видео ⟩ В Таллинне водитель такси выехал на железнодорожный переезд прямо перед поездом

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел 23 июля около часу ночи на железнодорожном переезде Теллискиви, пишет Postimees .

Центр надзора за дорожным движением сегодня опубликовал видео, на котором запечатлено, как к железнодорожному переезду приближается поезд и опускается шлагбаум. Через полминуты после этого водитель автомобиля с надписью Bolt и с плафоном такси объезжает шлагбаум и выезжает на железную дорогу.

Машинист товарного поезда из-за выехавшего на пути автомобиля вынужден был совершить экстренное торможение.

У поезда всегда преимущество

Центр надзора за дорожным движением напоминает, что участнику дорожного движения нельзя пересекать железную дорогу при запрещающем сигнале светофора, независимо от наличия или положения шлагбаума.

Участнику дорожного движения нельзя пересекать железную дорогу при опускающемся, опущенном или поднимающемся шлагбауме, несмотря на сигнал светофора.

Если на железнодорожном переезде есть знак «Остановись и уступи дорогу», перед знаком надо остановиться.

На железнодорожных переездах, регулируемых шлагбаумом, после проезда поезда надо дождаться полного открытия шлагбаума и выключения светофора. Есть мигает запрещающий сигнал светофора, поднимающийся шлагбаум может снова опуститься.

У поезда преимущество и в том случае, если шлагбаум наверху и запрещающий сигнал светофора не мигает.