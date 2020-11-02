Пн, 2.11.2020
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Анди Мейстер
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  • Видео: в Румынии футбольный вратарь забил гол ударом от ворот

Видео: в Румынии футбольный вратарь забил гол ударом от ворот

Футбольный мяч. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Матч третьего дивизиона чемпионата Румынии по футболу между командами "Волунтари-2" и "Стяуа-2", который состоялся 31 октября, привлек внимание пользователей соцсетей благодаря необычному голу, забитому голкипером одной из команд, сообщает Newsru.

В концовке первого тайма при счете 1:1 19-летний вратарь "Стяуа" Рэзван Удряу вышел на перехват мяча на линии штрафной площади и сильным ударом вынес его подальше от своих ворот, отбивая атаку соперника.

Удар оказался столь мощным, что снаряд в итоге пролетел через все поле и оказался в противоположной сетке, несмотря на все усилия голкипера "Волунтари".

Видео курьезного гола было опубликовано в аккаунте румынского журналиста Эммануэля Росу в Twitter. По его подсчетам, результативный удар был произведен с 80-метровой дистанции.

Матч завершился победой "Стяуа II" со счетом 4:1.

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