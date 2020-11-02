Видео: в Румынии футбольный вратарь забил гол ударом от ворот

This is the goal of the year. When a 19-year-old keeper scores from 80 meters out, he's more than a hero. FCSB's Razvan Udrea with this historical shot. pic.twitter.com/jrRVR3V8SM — Emanuel Roşu (@Emishor) November 1, 2020

В концовке первого тайма при счете 1:1 19-летний вратарь "Стяуа" Рэзван Удряу вышел на перехват мяча на линии штрафной площади и сильным ударом вынес его подальше от своих ворот, отбивая атаку соперника.

Удар оказался столь мощным, что снаряд в итоге пролетел через все поле и оказался в противоположной сетке, несмотря на все усилия голкипера "Волунтари".

Видео курьезного гола было опубликовано в аккаунте румынского журналиста Эммануэля Росу в Twitter. По его подсчетам, результативный удар был произведен с 80-метровой дистанции.

Матч завершился победой "Стяуа II" со счетом 4:1.