Картина дня: десятки новых зараженных, опасная лестница и штормовой ветер

Мужчина из Ида-Вирумаа переболел COVID-19, но повторный тест на коронавирус тоже был положительным

Житель Ида-Вирумаа Владимир вместе с членами семьи подхватил коронавирус. Он благополучно поправился и должен был уже выходить на работу, но решил сделать повторный тест. К удивлению Владимира, тест, сделанный после 16 дней изоляции, показал наличие коронавируса в организме. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 61 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1056 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 61 проба (5,8%) дала положительный результат. Читать далее...

Видео 〉 В Таллинне водитель такси выехал на железнодорожный переезд прямо перед поездом

В Таллинне на улице Теллискиви в конце июля водитель миновал опущенный шлагбаум и выехал на железную дорогу, став причиной экстренного торможения товарного поезда. На данный момент наказание водителю вступило в силу: он остался без водительских прав на три месяца. Читать далее...

В Германии уроженец Эстонии устроил дебош в поезде и стал причиной экстренной остановки

В конце прошлой недели в Германии бездомный уроженец Эстонии, начавший буянить в скоростном поезде, стал причиной экстренной остановки. Когда молодая врач скорой помощи проверяла состояние его здоровья, он ударил ее по лицу. Читать далее...

Опасная лестница город не интересует

Был прекрасный летний день, светило солнце, и всё располагало к прогулке. Таллиннец Мартин Лигема решил насладиться погодой в компании своего двухколесного друга. Велосипед у него солидный: предназначенный для езды по бездорожью Scott Genius, имеющий и переднюю, и заднюю подвески, цена на который в новом виде достигает 4000 евро. Читать далее...

Таллиннский крематорий удивил большими дивидендами

Tallinna Krematooriumi AS, много лет зарабатывающее приличную прибыль, выплатит собственникам свыше 620 000 евро дивидендов. Читать далее...

У работника Гимназии Густафа Адольфа выявлен коронавирус

У одного из работников столичной Гимназии Густафа Адольфа (GAG) выявлен коронавирус, и поскольку с этим работником контактировали еще два десятка школьных учителей, в понедельник занятия для учащихся с первого по шестой классы были отменены, а со вторника до 9 ноября часть младших классов будет учиться дистанционно. Читать далее...

С понедельника свободный въезд в Эстонию возможен только из одной европейской страны

Начиная со 2 ноября ограничение на передвижение не распространяется на людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Читать далее...

Гибель четырехлетнего ребенка в Таллинне: установку защиты от падения гаражных ворот сочли слишком дорогой

Четыре года назад в таллиннском районе Кадриорг погиб четырехлетний мальчик, которого придавило гаражными воротами. Ошибок, совершенных разными сторонами до трагедии, было достаточно. Например, по мнению строителей, установка ворот с системой защиты от падения была слишком дорогой. В то же время квартирное товарищество сочло слишком дорогим удовольствием установку стопоров, предотвращающих полное опускание ворот в случае поломки пружины. Читать далее...

Департамент здоровья не торопится тестировать на коронавирус всю Эстонию

Департамент здоровья пока не видит необходимости проводить массовое тестирование на коронавирус среди жителей Эстонии по примеру Словакии. Читать далее...

В этом году октябрь был ощутимо теплее обычного

Как показали наблюдения Службы погоды, средняя температура воздуха в октябре в Эстонии была ощутимо выше обычного. Читать далее...

Штормовой ветер поднял Балтийском море высокие волны, нарушено паромное сообщение

В понедельник из-за сильного ветра нарушено паромное сообщение с островом Кихну. Читать далее...