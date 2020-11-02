Картина дня: повторный положительный тест, опасная лестница и штормовой ветер

Департамент здоровья не торопится тестировать на коронавирус всю Эстонию

Департамент здоровья пока не видит необходимости проводить массовое тестирование на коронавирус среди жителей Эстонии по примеру Словакии. Читать далее...

В этом году октябрь был ощутимо теплее обычного

Как показали наблюдения Службы погоды, средняя температура воздуха в октябре в Эстонии была ощутимо выше обычного. Читать далее...

Как голосуют мертвые?

Стюардесса, раздававшая на рейсе American Airlines из Далласа в Форт-Лодердейл пакетики с бутылочкой воды и печеньем, выглядела как будто только что из ада. На ее голове красовались красные рога, а лицо закрывала маска вампира с двумя огромными клыками, пишет корреспондент Postimees. Приближался вечер 31 октября или культурно значимый для американцев Хэллоуин, когда они традиционно играют с загробной символикой и всем, что вызывает мурашки. Читать далее...

Поможем родителям крошечного Рудольфа отправиться вместе с ним в Хельсинки на операцию

Рудольф, которому всего пять дней, нуждается в операции на сердце в Хельсинки. Его родители просят у добрых людей финансовой помощи в размере 3740 евро на покрытие расходов на дорогу и проживание за границей, чтобы быть в этот сложный период вместе со своим сыном. Читать далее...

ПРОВЕРЬТЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ 〉 Жителям Эстонии разошлют инструкции по поведению в кризисных ситуациях

С этой недели в почтовые ящики всех жителей Эстонии будут приходить инструкции о том, как успешно справиться со всевозможными кризисными ситуациями. В случае кризиса необходимо иметь в виду, что одновременно будет много нуждающихся в помощи людей, и поэтому на оказание помощи потребуется больше времени, чем обычно. Поэтому важно, чтобы каждая семья могла какое-то время самостоятельно справляться с ситуацией, отличающейся от обычной. Читать далее...

На Ярвевана-теэ столкнулись грузовик и фургон: движение нарушено

Сегодня, 2 ноября, во второй половине дня на Ярвевана-теэ в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Читать далее...

Немецкая таможня обнаружила в грузовике из Эстонии контрабандные сигареты на два миллиона евро

На прошлой неделе немецкая таможня обнаружила в прибывшем из Польши эстонском грузовике 8,4 миллиона контрабандных сигарет, что является рекордным количеством за последние годы. Стоимость обнаруженных контрабандных товаров составляет около двух миллионов евро. Читать далее...

ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ 〉 Четырнадцать пострадавших, крики о помощи и вертолет: как проходили учения на мосту Валгеранна

Сегодня на мосту Валгеранна прошли учения. Согласно сценарию, на мосту завалился на бок синий легковой автомобиль, из него доносятся крики о помощи. Еще одна машина перелетела через ограду моста на берег и перевернулась на крышу, из нее слышатся стоны. Третий автомобиль задымился - он врезался в дерево в нескольких десятках метров. Читать далее...

Правительство намерено ограничить время работы баров и ресторанов

Правительство все же не планирует ограничивать ночное потребление алкоголя, как сообщалось ранее. Проанализировав ситуацию, власти пришли к выводу, что проще закрывать все заведения, торгующие алкоголем, в определенный час и до утра, чем тратить ресурсы полиции на проверки. Читать далее...

Нападение на Кабульский университет: 22 погибших, более 20 раненых

Вооруженные злоумышленники штурмовали университетский городок в Кабуле, бой с силами безопасности продолжался час, талибы отрицают причастность к нападению. Читать далее...