Как голосуют мертвые?

Даже гостиница Homewood, которую я покинул несколькими часами ранее, украсила свою приемную искусственными черепами и черными резиновыми пауками. На стене висел призрак из светлой ткани, на котором была надета маска от коронавируса. На автоматических дверях, шуршавших туда-сюда, помахивал косой приклеенный к ним скелет.

Я думал, что в ситуации, когда реальность стала достаточно ужасной, а жизнь может подвергаться опасности на каждом шагу, в США исчезло всякое желание приправлять свои будни хэллоуинскими ужастиками. Но я ошибался.

Флорида приветствовала меня предгрозовой духотой, повисшие в серо-синем небе тучи походили на влажные ватные торты. Время от времени лил дождь и грохотало, затем вновь мелькало солнце, вновь поднимался ветер и пальмы роняли на асфальт высохшие листья и тяжелые кокосовые орехи.

Несмотря на штормовую погоду атмосфера во Флориде была более беззаботной и спокойной, чем то, что я до сих пор видел в США. Правила были, конечно, жесткие – например, нельзя было поесть даже в забегаловке вроде Taco Bell, но маски во Флориде по сравнению с Калифорнией, Невадой или Техасом местами носят весьма безалаберно.

Согласно последним данным Центра контроля и профилактики заболеваний, показатель заражения коронавирусом за последнюю неделю во Флориде составил 18,6 на 100 000 жителей, т.е. за две недели примерно 37,2, что ниже, чем сейчас, например, в Эстонии. В то же время по всей стране в день Хэллоуина новых случаев было диагностировано рекордное количество – 90 805.

Если верить профессору медицины из Университета Джорджа Вашингтона Джонатану Рейнерту, через две-трети недели это может означать примерно 2000 коронасмертей в США ежедневно. «Вирус на полной скорости возвращается», - выразил опасение и президент Эстонского общества в Южной Флориде Вельо Курик, по словам которого, местные эстонцы постарше были очень-очень осторожны и избегали встреч уже с 24 февраля. Во Флориде, известной как излюбленное место пенсионеров, из-за вируса умерли в этом году уже 16 969 человек.

Что делать с их голосами, зависит от штата – например, в Пенсильвании, Мичигане и Айове такой голос не засчитывается, поскольку гражданин ко Дню выборов уже умер. В Джорджии, Огайо и Флориде воля покойного остается в силе.

Так, по крайней мере, следует из активно распространяющейся на американских политических сайтах статье CNN «20-летняя женщина отдала свой голос перед тем, как умереть от рака. Теперь штат аннулирует его». Рассказанные в ней истории полны трагики.

Особенно запомнился случай 86-летней Марион Рооз-Вейс, которая, уже будучи тяжело больной коронавирусом, успела проголосовать за Байдена в штате Висконсин. Всю жизнь почтенная дама голосовала за республиканцев, но становилась все более недовольной тем, как Трамп обращается с людьми, и, по мнению дочери, проголосовала за Байдена, тоскуя по своему «старому миру». Но, поскольку она умерла после голосования, это больше не имеет значения: бюллетень будет признан недействительным.