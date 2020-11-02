Пн, 2.11.2020
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  • Кристина Каллас: EKRE пытается стать партией премьер-министра за счет русских голосов

Кристина Каллас: EKRE пытается стать партией премьер-министра за счет русских голосов

Кристина Каллас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Консервативная партия Эстонии (EKRE) не намерена отстаивать интересы русскоязычных избирателей, а лишь пытается воспользоваться их эмоциями, чтобы получить нужные себе голоса, с помощью которых у нее есть шанс стать партией премьер-министра после следующих выборов, считает лидер "Эстонии 200" Кристина Каллас.

Об этом в понедельник Кристина Каллас заявила в беседе с корреспондентом Rus.ERR, комментируя недавнее высказывание вице-председателя EKRE Марта Хельме о том, что национал-консерваторы займутся неэстонцами в Ида-Вирумаа.

"EKRE пытается поймать русскоязычного избирателя на крючок с помощью предстоящего референдума и темы однополых браков. Из той же серии и последние высказывания Хельме. Очень наивно думать, что EKRE в действительности будет решать проблемы избирателя, как они сейчас это декларируют", - сказала Каллас.

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