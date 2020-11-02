Кристина Каллас: EKRE пытается стать партией премьер-министра за счет русских голосов

Об этом в понедельник Кристина Каллас заявила в беседе с корреспондентом Rus.ERR , комментируя недавнее высказывание вице-председателя EKRE Марта Хельме о том, что национал-консерваторы займутся неэстонцами в Ида-Вирумаа.

"EKRE пытается поймать русскоязычного избирателя на крючок с помощью предстоящего референдума и темы однополых браков. Из той же серии и последние высказывания Хельме. Очень наивно думать, что EKRE в действительности будет решать проблемы избирателя, как они сейчас это декларируют", - сказала Каллас.