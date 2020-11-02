Пн, 2.11.2020
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Яна Тоом
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  • На Ярвевана-теэ столкнулись грузовик и фургон: движение нарушено

На Ярвевана-теэ столкнулись грузовик и фургон: движение нарушено

Сегодня, 2 ноября, во второй половине дня на Ярвевана-теэ в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадали два человека.

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в 14:40 возле Ярвевана-теэ, 9 столкнулись грузовик Mercedes-Benz Axor и фургон Opel Vivaro. 

В результате столкновения водителя Opel зажало в салоне. Через четверть часа после ДТП его удалось высвободить и передать в руки сотрудников скорой помощи. В аварии пострадал еще один человек.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Из-за аварии нарушено движение по направлению к Мустамаяэ. 

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