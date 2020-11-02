На Ярвевана-теэ столкнулись грузовик и фургон: движение нарушено

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, в 14:40 возле Ярвевана-теэ, 9 столкнулись грузовик Mercedes-Benz Axor и фургон Opel Vivaro.

В результате столкновения водителя Opel зажало в салоне. Через четверть часа после ДТП его удалось высвободить и передать в руки сотрудников скорой помощи. В аварии пострадал еще один человек.