Фото и видео ⟩ В Риге прошел протест против обязательного ношения масок, вакцинации и "чипизации"

Сегодня, 2 ноября, от Ратушной площади к Кабинету министров прошло шествие, участники которого протестовали против обязательного ношения масок, обязательной вакцинации, "чипизации" и подобных ограничений свобод человека, пишет Rus.TVNET.
Шествие было организовано активистом Андрисом Оролсом, который вместе с единомышленниками полон решимости создать новую политическую силу.
Участники несли с собой плакаты с карикатурами и лозунгами против обязательного ношения масок: "Человек, не будь овцой - включи мозг", "Нет полицейскому государству!", "Сегодня маски, завтра вакцины, послезавтра микрочипы" и др.
Протестующие выкрикивали лозунг "Маскам - нет!".
Галерея: Протест против обязательного ношения масок, вакцинации и "чипизации"