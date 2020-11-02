Пн, 2.11.2020
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Яна Тоом
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Фото и видео ⟩ В Риге прошел протест против обязательного ношения масок, вакцинации и "чипизации"

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Сегодня, 2 ноября, от Ратушной площади к Кабинету министров прошло шествие, участники которого протестовали против обязательного ношения масок, обязательной вакцинации, "чипизации" и подобных ограничений свобод человека, пишет Rus.TVNET.

Шествие было организовано активистом Андрисом Оролсом, который вместе с единомышленниками полон решимости создать новую политическую силу.

Участники несли с собой плакаты с карикатурами и лозунгами против обязательного ношения масок: "Человек, не будь овцой - включи мозг", "Нет полицейскому государству!", "Сегодня маски, завтра вакцины, послезавтра микрочипы" и др. 

Протестующие выкрикивали лозунг "Маскам - нет!".

Галерея: Протест против обязательного ношения масок, вакцинации и "чипизации"

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