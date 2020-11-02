Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне выросла за год на 6,3 процента

По сравнению с сентябрем, согласно статистике Земельного департамента, средняя цена квадратного метра выросла на 0,9 процента.

Медианная цена квадратного метра выросла за год на 6,9 процента до 2105,41 евро, увеличившись за месяц на 1,8 процента.

В октябре в Таллинне было совершено 923 сделки на общую сумму 107 млн евро. Месяцем ранее общая сумма 847 сделок составила 102,2 млн евро. В октябре 2019 года было совершено 906 сделок с квартирами на сумму 106,8 млн евро.

За пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартиры в октябре выросла на 23,1 процента до 940,1 евро, рост, по сравнению с сентябрем, составил 3,1 процента.

Медианная цена квадратного метра за пределами Таллинна в октябре составила 820,68 евро - на 49,5 процента больше, чем годом раньше. По сравнению с сентябрем медианная цена выросла на 16,8 процента.

Всего в октябре за пределами столицы было совершено 1249 сделок на сумму 74 млн евро, месяцем ранее общая сумма 1320 сделок составила 74,6 млн евро. В октябре 2019 года общая сумма 1217 сделок составила 56,5 млн евро.