Таллинн просит выбрать электронный способ оформления записи актов гражданского состояния

В связи с тем, что часть работников столичного загса из-за самоизоляции работает удаленно, департамент просит горожан до 10 ноября при оформлении актов гражданского состояния использовать электронные возможности.
По словам руководителя Департамента записи актов гражданского состояния Карин Каск, по электронным каналам связи можно известить о смене места жительства, изменить данные о месте жительства, подать ходатайство на справку о месте жительства. При оформлении личного кода просим связаться с поставщиком услуги (районной управой), поскольку предоставление личного кода не входит в список электронных услуг.
«Соприкасавшиеся на минувшей неделе с зараженными COVID-19 людьми чиновники находятся в самоизоляции и занимаются обслуживанием населения по телефону или электронным каналам, - пояснила Карин Каск. – Оформить запись актов гражданского состояния можно на месте – в бюро обслуживания городской канцелярии и во всех районных управах за исключением управы района Кесклинн».
Распорядок работы всех городских районных управ, за исключением управы Кесклинна, остается прежним и продолжается прием граждан.
«Все же просим посетителей столичных инфозалов ради защиты себя и остальных использовать маски. Если вы забыли ее, то защитную маску выдадут вам на месте», - сказала Карин Каск.
Точная информация находится на страничке Таллинна.