Таллинн просит выбрать электронный способ оформления записи актов гражданского состояния

По словам руководителя Департамента записи актов гражданского состояния Карин Каск, по электронным каналам связи можно известить о смене места жительства, изменить данные о месте жительства, подать ходатайство на справку о месте жительства. При оформлении личного кода просим связаться с поставщиком услуги (районной управой), поскольку предоставление личного кода не входит в список электронных услуг.

«Соприкасавшиеся на минувшей неделе с зараженными COVID-19 людьми чиновники находятся в самоизоляции и занимаются обслуживанием населения по телефону или электронным каналам, - пояснила Карин Каск. – Оформить запись актов гражданского состояния можно на месте – в бюро обслуживания городской канцелярии и во всех районных управах за исключением управы района Кесклинн».

Распорядок работы всех городских районных управ, за исключением управы Кесклинна, остается прежним и продолжается прием граждан.

«Все же просим посетителей столичных инфозалов ради защиты себя и остальных использовать маски. Если вы забыли ее, то защитную маску выдадут вам на месте», - сказала Карин Каск.