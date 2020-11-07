Украинская семья нелегально находится в Эстонии, но не может вернуться на родину

Гражданка Украины Марина Литвиненко со своей семьей — с мужем и двумя маленькими детьми — больше года живет в Эстонии. И если у официально трудоустроенного мужа никаких проблем с документами нет, Марина с детьми оказались в статусе нелегалов и получили предписание покинуть страну.
«Сначала мы находились в Эстонии на основании визы. Потом у меня и детей ее срок истек, а у мужа она еще действовала. Мы продлевать визу не стали, поскольку собирались все равно скоро возвращаться домой и имели право официально быть в Эстонии на основании биометрического паспорта. Мы решили, что уедем, как только муж получит расчет, - рассказывает Литвиненко. - Договор у него прекратился в конце августа, еще месяц мы ждали пока его рассчитают. В это же время мы мониторили, на чем мы можем уехать, и поняли, что есть только перевозчики через Венгрию, Польшу, то есть добираться трое суток объездными путями».
В конце сентября муж Марины получил зарплату, а поскольку добираться несколько суток с детьми, одному из которых всего четыре года, а второму нет и двух лет, весьма затруднительно, за десять дней до окончания легального срока пребывания в Эстонии они решили проконсультироваться с сотрудниками Департамента полиции и погранохраны и узнать, что им делать.
«30 сентября я обратилась в Департамент полиции и погранохраны, и сотрудница предложила такой вариант: оформить статус нелегала на 30 дней, потом продлить его еще на 30 дней. Предложение ходатайствовать о визе тогда даже не прозвучало», - утверждает она.
Нелегал без последствий?
По словам Марины, в департаменте ей сообщили, что никаких последствий для нее и детей из-за этого статуса не будет и потом она сможет, не покидая Эстонии, вновь получить легальное право здесь находиться. «Работница сообщила, что статус нелегала можно оформить хоть сейчас (30 сентября — прим.ред.), но поскольку для нас важно было иметь в запасе больше времени, она сказала прийти перед завершением легального срока нахождения в Эстонии, - продолжает свой рассказ Марина. - За два дня до окончания срока действия биометрии, 8 октября, я пришла второй раз. Полтора-два часа я находилась в кабинете с двумя сотрудницами (одна из них была и 30 сентября — прим.ред.), они куда-то звонили, консультировались, а потом сообщили, что у нас есть два варианта: можно делать платную визу, которую нам дадут максимум на семь дней, а потом все равно надо будет оформлять статус нелегала, и зачем платить деньги, тем более не только за меня, но еще и двух детей, если можно сразу оформить статус нелегала».
Литвиненко говорит, что и на этот раз ее заверили, что нелегалами они пробудут 30 дней, потом этот срок продлят еще на 30 дней, а затем они смогут вернуть легальный статус. «9 октября в четыре часа мы должны были ехать оформлять документы, созвонились с консультантом (сотрудница, которая беседовала с ней 8 октября — прим.ред.) и она вдруг сообщает: "Ой, извините, ситуация так складывается, что вам дадут максимум на 7-14 дней". А дальше - депортация с запретом на въезд», - возмущается Марина.
12 октября они вновь пришли в департамент, но с ними уже общалась другая сотрудница, которая, по словам Марины, на повышенных тонах спросила, почему они допустили такую ситуацию и до сих пор не выехали из Эстонии. «Поскольку я приходила на консультации еще в легальном статусе, все беседы проходили в кабинетах с камерами и несколько специалистов дали мне такую информацию, у меня не было причин подвергать их слова сомнениям, - говорит она. - В итоге нам оформили статус нелегалов. Хотели дать 14 дней, но дали 21 день, поскольку 26 октября должны были пустить рейс Таллинн-Рига-Киев».
Рейс так и не состоялся, а 2 ноября им продлили срок еще на 10 дней, то есть 12 ноября они должны покинуть Эстонию. «Одна сотрудница по телефону сказала мне, что потом можем еще попытаться продлить срок, другая при личной встрече сказала, что больше не продлят. На вопрос, что делать, если за десять дней выехать не удастся, она сообщила, что есть самолеты через Франкфурт и Лондон. Конечно, в интернете все есть и билеты можно купить, но в реальности в день отлета отменяются рейсы, а деньги превращаются в ваучеры. Если мы из Таллинна долетим до Франкфурта, а там отменят самолет на Киев, что нам делать? - говорит Литвиненко. - Кто будет нести ответственность за то, что нас дважды неверно проинформировали? Мы же не в интернете где-то прочитали, а пришли в соответствующие службы еще в легальном статусе, чтобы все сделать по закону».
Угроза запрета на въезд
Главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак, что департамент передал иностранке всю необходимую информацию правильно.
«Сотрудники Департамента полиции и погранохраны общались с обратившейся в редакцию иностранкой несколько раз, и ей неоднократно объяснялись условия, связанные с ее нахождением в Эстонии, в том числе ей объяснили и необходимость покинуть страну до окончания срока законного пребывания в Эстонии, то есть до того, как закончится срок в 90 дней, в течение которых у нее было законное основание находиться в Эстонии по безвизовому режиму, - говорит Кадак. - Сотрудники объяснили ей, что одним из вариантов является подача ходатайства на продление временного пребывания, либо следует выехать из страны до окончания действия легального пребывания. Ходатайство о продлении времени пребывания в Эстонии надо подавать не позже, чем за три рабочих дня до окончания срока законного пребывания. В порядке исключения ходатайства могут быть приняты и в последний день, если иностранец сможет обосновать, почему у него не было возможности подать ходатайство раньше. На момент подачи ходатайства человек должен находиться в Эстонии законно».
По ее словам, несмотря на данные разъяснения на сегодняшний день эти шаги не были предприняты: гражданка Украины из страны не выехала и осталась здесь, не имея на то законного основания. «Чиновники Департамента полиции и погранохраны провели в ее отношении производство о нелегальном нахождении в Эстонии и сделали ей предписание для добровольного выезда из Эстонии в течение 21 дня. Во время этого срока она Эстонию не покинула, и ей дали еще 10 дней на выезд», - уточнила Марина Кадак.
Она отметила, что если иностранец вовремя не покидает Эстонию добровольно, составляется предписание по его принудительному выдворению из страны вместе с запретом на въезд.
Финансовые трудности
«В четверг она снова связалась с миграционными консультантами и в ходе консультирования выяснилось, что основой проблемой данной семьи является отсутствие денежных средств для выезда из Эстонии. Так как сейчас женщина и дети находятся в Эстонии незаконно, у них есть право ходатайствовать о выезде из Эстонии по программе Varre», - рассказывает Кадак, добавляя, что поскольку муж гражданки Украины находится в Эстонии законно и у него есть законные основания для пребывания в стране еще некоторое время, данная программа расходы на возвращение мужа на родину финансировать не может.
«По словам иностранки, ей трудно путешествовать с детьми без мужа, и покидать Эстонию без него она не согласна. Но департамент не может признать статус мужа недействительным раньше срока, чтобы он мог воспользоваться финансированием программы», - говорит Кадак.
По ее словам, если иностранцы планировали свою поездку в Эстонию на основании права на краткосрочное пребывание, им надо было учесть и расходы на поездку и на проживание в Эстонии. «Ее муж приехал в Эстонию на работу. Он работал здесь до августа и должен быть осведомлен, что его пребывание в Эстонии носит временный характер, и когда срок на законное пребывание в Эстонии заканчивается, это означает, что надо выехать из страны и что с этим связаны расходы на билеты, транспорт и прочее, - отмечает сотрудница Департамента полиции и погранохраны. - Иностранцы, которые находятся в Эстонии на основании визы или регистрации кратковременной работы, всегда должны учитывать, что требование покинуть Эстонию действует в любом случае. Эта семья имела информацию, что по истечении срока временного пребывания они должны будут вернуться на родину».
В пятницу, 6 ноября, Марина Литвиненко рассказала, что у них все-таки появилась надежда в скором времени попасть на родину с помощью маршрута Таллинн-Хельсинки-Минск-Киев. «Мы уже вступили в программу Varre. У нас предписание покинуть страну до 12 ноября, но нам сказали, что билетов раньше 17 ноября нет. Представитель этой программы пообещал сам связаться с миграционной службой, мы ждем ответа и надеемся, что скоро будем дома», - говорит она.
Какие услуги Международная организация по миграции (МОМ) предлагает через программу VARRE?
- Предоставление информации и консультирование по возвращению с помощью МОМ.
- При необходимости помощь в получении проездных документов.
- Проездные билеты и планирование путешествия.
- Помощь при отбытии, во время путешествия и по прибытии.
- По желанию и при возможности предоставление неденежной помощи по реинтеграции, в зависимости от ваших личных потребностей и способностей.
Ходатайствовать о получении помощи через программу VARRE можно в случае, если вы не являетесь гражданином страны-члена Европейской экономической зоны (страны-члена Европейского союза, Норвегии, Швейцарии и Исландии).
Услуги предоставляются бесплатно.
Подробнее читайте на сайте Varre.