Украинская семья нелегально находится в Эстонии, но не может вернуться на родину

12 октября они вновь пришли в департамент, но с ними уже общалась другая сотрудница, которая, по словам Марины, на повышенных тонах спросила, почему они допустили такую ситуацию и до сих пор не выехали из Эстонии. «Поскольку я приходила на консультации еще в легальном статусе, все беседы проходили в кабинетах с камерами и несколько специалистов дали мне такую информацию, у меня не было причин подвергать их слова сомнениям, - говорит она. - В итоге нам оформили статус нелегалов. Хотели дать 14 дней, но дали 21 день, поскольку 26 октября должны были пустить рейс Таллинн-Рига-Киев».

Рейс так и не состоялся, а 2 ноября им продлили срок еще на 10 дней, то есть 12 ноября они должны покинуть Эстонию. «Одна сотрудница по телефону сказала мне, что потом можем еще попытаться продлить срок, другая при личной встрече сказала, что больше не продлят. На вопрос, что делать, если за десять дней выехать не удастся, она сообщила, что есть самолеты через Франкфурт и Лондон. Конечно, в интернете все есть и билеты можно купить, но в реальности в день отлета отменяются рейсы, а деньги превращаются в ваучеры. Если мы из Таллинна долетим до Франкфурта, а там отменят самолет на Киев, что нам делать? - говорит Литвиненко. - Кто будет нести ответственность за то, что нас дважды неверно проинформировали? Мы же не в интернете где-то прочитали, а пришли в соответствующие службы еще в легальном статусе, чтобы все сделать по закону».

Угроза запрета на въезд

Главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак, что департамент передал иностранке всю необходимую информацию правильно.

«Сотрудники Департамента полиции и погранохраны общались с обратившейся в редакцию иностранкой несколько раз, и ей неоднократно объяснялись условия, связанные с ее нахождением в Эстонии, в том числе ей объяснили и необходимость покинуть страну до окончания срока законного пребывания в Эстонии, то есть до того, как закончится срок в 90 дней, в течение которых у нее было законное основание находиться в Эстонии по безвизовому режиму, - говорит Кадак. - Сотрудники объяснили ей, что одним из вариантов является подача ходатайства на продление временного пребывания, либо следует выехать из страны до окончания действия легального пребывания. Ходатайство о продлении времени пребывания в Эстонии надо подавать не позже, чем за три рабочих дня до окончания срока законного пребывания. В порядке исключения ходатайства могут быть приняты и в последний день, если иностранец сможет обосновать, почему у него не было возможности подать ходатайство раньше. На момент подачи ходатайства человек должен находиться в Эстонии законно».