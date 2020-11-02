В Эстонии отменен традиционный предновогодний футбольный турнир

Обычно турнир проходил во второй половине декабря в закрытом помещении. В этом году планировалось, что в столичном спортхолле "Калев" выступят более 300 команд из разных уголков Эстонии.

"В прошлом году за 13 дней турнира на площадку вышли 3958 игроков, а в зале находилось несколько тысяч болельщиков. Ясно, что в условиях распространения коронавируса подобное мероприятие несет в себе очень серьезные риски", - отметила генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.