В Ласнамяэ пройдет семейный фестиваль Lego

В это воскресенье на семейный Lego фестиваль приглашаются как дети, так и взрослые. Это семейное мероприятие для всех, кто любит строить из конструктора.

«Приглашаем семьи провести День отца творчески, показав свое мастерство и креативность в конкурсе конструктора Lego. Творческий подход, скорость и командная работа будут оцениваться жюри, а победители получат отличные подарки и призы, - сказал руководитель молодежного центра Ласнамяэ Павел Васильев. - В нынешних условиях распространения вируса на мероприятии мы предложим максимальные средства самозащиты для всех участников. Если перед фестивалем или в день его проведения вы или члены вашей команды заболели, просим вас оставаться дома».

Соревнования пройдут в просторном зале школы по интересам Тондираба в два захода - первая часть начинается в 10:45, вторая - в 13:45. Ожидается участие команд от двух до пяти человек. В каждой команде должен быть как минимум один несовершеннолетний и один мужчина.

Все необходимые материалы для создания объектов и фигур участникам конкурса предоставит организатор мероприятия. Участие в семейном мероприятии бесплатное, но обязательна предварительная регистрация до 5 ноября. Количество команд ограничено. Мероприятие можно найти на странице в Facebook.