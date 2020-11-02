Немецкая таможня обнаружила в грузовике из Эстонии контрабандные сигареты на два миллиона евро

На прошлой неделе немецкая таможня обнаружила в прибывшем из Польши эстонском грузовике 8,4 миллиона контрабандных сигарет, что является рекордным количеством за последние годы. Стоимость обнаруженных контрабандных товаров составляет около двух миллионов евро, пишет Postimees.
В среду вечером, 28 октября, на немецко-польской границе в Людвигсдорфе таможенники с помощью рентгена осмотрели рефрижераторный прицеп грузовика с эстонскими номерами. На снимке была обнаружена аномалия, поэтому сотрудники таможни решили выяснить, о каком грузе идет речь.
Согласно сопроводительным документам, машина должна была перевозить упаковки продуктов питания. В прицепе-рефрижераторе были упаковки, но сзади них были обнаружены 22 поддона с коробками сигарет, сообщила таможня Дрездена.
В общей сложности перевозили 42 000 блоков сигарет.
Представитель таможни Дрездена Хайке Вильсдорф сказала в пятницу, что это была самая крупная партия контрабандных сигарет за последние годы, обнаруженная служащими таможни в этом регионе.
Тридцатилетнему мужчине водителю разрешили уехать после конфискации контрабандных товаров. По его словам, он не знал о контрабанде, а знал лишь то, что написано в сопроводительных документах, передает Radio Dresden.