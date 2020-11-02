Полиция просит помощи в поисках 26-летнего Мартина.

Сегодня в Центр тревоги об исчезновении Мартина сообщили обеспокоенные родственники. Последний раз друзья общались с Мартином по телефону 26 октября, когда он сказал, что находится в Пярну. С тех пор родственники и друзья не могли с ним связаться.

Полицейские немедленно начали искать 26-летнего Мартина, проверили его возможное местонахождение и пообщались с его знакомыми и семьей. Однако найти его пока не удалось. Мобильный телефон Мартина выключен.

Его рост примерно 175 см, он худого телосложения, у молодого человека короткие темные волосы, на нем была одежда темного цвета. По словам родственников, он уехал из Кивиыли на своем автомобиле Audi A6 черного цвета с регистрационным номером 761TNM.