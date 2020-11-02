Видео и галерея ⟩ Четырнадцать пострадавших, крики о помощи и вертолет: как проходили учения на мосту Валгеранна

Первой на место происшествия приезжает скорая помощь, чуть позже - спасательная машина. Врачи требуют от спасателей предоставить им доступ в автомобили, чтобы они могли осмотреть попавших в аварию.

Подъезжает все больше машин спасателей и скорой помощи.

В двух машинах травмы пассажиров более серьезные. «Ой, как больно», - доносится из перевернувшейся на крышу машины. В ней находят человека, у которого нет пульса. Чтобы освободить людей из машины, используются инструменты, работающие от электрического генератора, с их помощью открывают дверь. Спасатели и врачи уносят пострадавших с места происшествия на носилках.

Тем временем полиция находит человека, упавшего из автомобиля в реку, которого доставляют на берег спасателями.

Всего на месте происшествия было 14 пострадавших, одного из находившихся в машине спасти не удалось. Менее чем через полтора часа после звонка в службу экстренной помощи к месту происшествия прибывает вертолет, который доставит одного из пострадавших в больницу. Оставшиеся пациенты в тяжелом состоянии будут доставлены в больницу на скорой помощи.

Описанное не реальная авария, а сегодняшние учения Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны (PPA), Центра тревоги и Северо-Эстонской региональной больницу, в которых задействовали вертолет PPA.