Видео и галерея ⟩ Четырнадцать пострадавших, крики о помощи и вертолет: как проходили учения на мосту Валгеранна

Сегодня на мосту Валгеранна прошли учения. Согласно сценарию, на мосту завалился на бок синий легковой автомобиль, из него доносятся крики о помощи. Еще одна машина перелетела через ограду моста на берег и перевернулась на крышу, из нее слышатся стоны. Третий автомобиль задымился - он врезался в дерево в нескольких десятках метров, пишет Pärnu Postimees.
Первой на место происшествия приезжает скорая помощь, чуть позже - спасательная машина. Врачи требуют от спасателей предоставить им доступ в автомобили, чтобы они могли осмотреть попавших в аварию.
Подъезжает все больше машин спасателей и скорой помощи.
В двух машинах травмы пассажиров более серьезные. «Ой, как больно», - доносится из перевернувшейся на крышу машины. В ней находят человека, у которого нет пульса. Чтобы освободить людей из машины, используются инструменты, работающие от электрического генератора, с их помощью открывают дверь. Спасатели и врачи уносят пострадавших с места происшествия на носилках.
Тем временем полиция находит человека, упавшего из автомобиля в реку, которого доставляют на берег спасателями.
Всего на месте происшествия было 14 пострадавших, одного из находившихся в машине спасти не удалось. Менее чем через полтора часа после звонка в службу экстренной помощи к месту происшествия прибывает вертолет, который доставит одного из пострадавших в больницу. Оставшиеся пациенты в тяжелом состоянии будут доставлены в больницу на скорой помощи.
Описанное не реальная авария, а сегодняшние учения Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны (PPA), Центра тревоги и Северо-Эстонской региональной больницу, в которых задействовали вертолет PPA.
По словам одного из организаторов учений Тынно Сикка, учения со сценарием столь серьезной аварии дали властям много идей. «Я думаю, что это было необходимое упражнение для всех», - сказал Сикк. Такие учения, в которых для спасательных упражнений задействован вертолет, проводились всего несколько раз.