Правительство намерено ограничить время работы баров и ресторанов

"Если закрывать, то ясности будет больше и, конечно, ресурсов на проверку пойдет меньше. Так что полицейским останется больше времени на свою обычную работу", - сказал в интервью "Актуальной камере" министр экономики и коммуникаций Таави Аас (Центристская партия).