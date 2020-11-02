Правительство намерено ограничить время работы баров и ресторанов

Правительство все же не планирует ограничивать ночное потребление алкоголя, как сообщалось ранее. Проанализировав ситуацию, власти пришли к выводу, что проще закрывать все заведения, торгующие алкоголем, в определенный час и до утра, чем тратить ресурсы полиции на проверки, пишет Rus.ERR.
Введет ли правительство новое ограничение, зависит от эпидемиологической обстановки.
"Если закрывать, то ясности будет больше и, конечно, ресурсов на проверку пойдет меньше. Так что полицейским останется больше времени на свою обычную работу", - сказал в интервью "Актуальной камере" министр экономики и коммуникаций Таави Аас (Центристская партия).