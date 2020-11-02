Галерея ⟩ Машина с пьяным водителем вылетела в кювет и перевернулась

Отреагировавшие на вызов полицейские на месте происшествия выяснили, что, по предварительным данным, авария произошла, когда 35-летний водитель Honda не справился с управлением. Он находился в машине один, не пострадал в аварии, работники скорой помощи осмотрели его на месте происшествия. Полиция установила, что водитель употребил алкоголь до того, как сесть за руль. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато производство о проступке.

«Напоминаем вам, что, решив сесть за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, водитель подвергает опасности как других участников дорожного движения, так и себя самого. Позаботимся друг о друге и убедимся, что мы садимся за руль трезвыми. О водителях с подозрительным стилем вождения просим сообщать по номеру службы экстренной помощи 112, потому что когда мы замечаем и сообщаем, мы можем сделать движение безопаснее. Здесь важен вклад каждого!» - сказали в Департаменте полиции и погранохраны.