Невероятная история: слепой старик уже много лет живет в пещере и не хочет выходить

По словам связавшегося c программой мужчины, в местном лесу уже много лет живет совершенно слепой старик, который ничего не видит и передвигается с помощью привязанных к деревьям веревок.

"В 2020 году это кажется чем-то совершенно нереальным", - сказал житель Пыльтсамаа.

По словам рассказавшего эту историю гражданина, место обитания старика находится в пяти километрах от пересечения Тартуского и Йыгеваского шоссе. "Там, кажется, когда-то был крестьянский дом. Этот дом полностью развалился, и человек живет в пещере", - сообщил он.

"Старик со мной разговаривать не хотел. Я спросил: чем я могу вам помочь? А он говорит, что все в порядке".

"Я подумал, что если человек вот так жил в лесу, то, может, лучше его не беспокоить, а обратиться к специалистам", - рассуждает он в разговоре с ведущей Kuuuurija Катрин Луст.

Общавшийся с программой мужчина, по его собственным словам, также рассказал о слепом лесном жителе управе волости Пыльтсамаа, и самое невероятное в этой истории - это то, что социальный работник волости знает об этом пещерном обитателе.

"Неделю назад я ходил туда, смотрел, что там происходит, и все было точно так же. Наступила осень, приближается зима. А волость ничего не сделала, чтобы найти этому человеку достойное место для жизни, где он смог бы спокойно провести старость - помыться, поесть и жить в тепле", - ужасается местный житель.

Социальный работник волости раз в неделю приносит ему еду и воду. Кроме того, от волости старику время от времени приносят солому для утепления жилища.

Уже на следующий день Катрин Луст отправилась туда, чтобы узнать, действительно ли все обстоит именно так. Она, действительно, нашла в лесу развалившуюся лачугу, из которой выбрался старик в сильно поношенной шинели.

Удивительным образом он прекрасно все понимает, несмотря на то, что не выходит из леса уже несколько десятилетий.

Пещерного человека зовут Яак Элиас. По его словам, он родился и вырос в Лустивере, что недалеко от Пыльтсамаа в сторону Тарту. Яак говорит, что родился в 1943 году, то есть сегодня ему 77 лет. По его словам, он живет в этом лесу с начала 1970-х годов, то есть почти 50 лет.

По словам Яака, находиться в курсе происходящего в мире ему помогает старый радиоприемник, работающий на батарейках. Это единственная причина, по которой он знает, какой сейчас год.

Для человека столь преклонных лет, живущего в таких плохих условиях, он на самом деле все еще очень хорошо выглядит. Яак одет в старую побитую годами шинель, а на плече у него нож, которым, по его словам, он режет еду. Не мылся Яак уже много лет.

После общения с Яаком Катрин Луст позвонила в управу волости и попросила чиновников помочь слепому старику.

Пресс-секретарь волостной управы Пыльтсамаа Райво Суни обещает приехать и немедленно проверить ситуацию. Волостной пресс-секретарь взял с собой главу социального отдела волости, по словам которой Яак на самом деле очень закрытый человек и, что самое главное, он совершенно доволен своей жизнью!

Пещерный старик еще раз подтверждает в присутствии чиновников, что хотел бы переехать до зимы, потому что не хочет оставаться здесь в мороз. Райво Суни заверил, что волостная управа готова немедленно заняться тем, чтобы обеспечить Яаку более приличную жилплощадь.

"Мы знали об этом в течение долгого времени, мы неоднократно посещали его и предлагали ему сменить место жительства, но до сих пор, к сожалению, Яак отвечал отказом, а у нас нет возможности насильственно забрать его из дома", - сказал Суни.

Работники волости пообещали сделать все возможное, чтобы вывести Яака из леса.