Представляющий лыжников Рехемаа: Алавер не помогает организовать лагерь

В понедельник Эстонский лыжный союз сообщил в своем пресс-релизе, что осужденный за склонение к применению употребления допинга Мати Алавер помогает организовать лагерь для эстонских спортсменов, а затем участие в этапе Кубка мира в Руке. По словам Айвара Рехемаа, помогающему в этом году нескольким лучшим лыжникам Эстонии, в пресс-релизе лыжного союза есть ошибка, передает Rus.ERR.
"Мне лыжный союз этот пресс-релиз не прислал, я получил его через одного спортсмена, - сказал Айвар Рехемаа ERR в телефонном интервью. - Написанное там в первом [абзаце - ред.], что Мати Алавер помогает организовать поездку в лагерь, совершенно неверно. Алавер не просил приглашения от Финского лыжного союза".