Представляющий лыжников Рехемаа: Алавер не помогает организовать лагерь

В понедельник Эстонский лыжный союз сообщил в своем пресс-релизе, что осужденный за склонение к применению употребления допинга Мати Алавер помогает организовать лагерь для эстонских спортсменов, а затем участие в этапе Кубка мира в Руке. По словам Айвара Рехемаа, помогающему в этом году нескольким лучшим лыжникам Эстонии, в пресс-релизе лыжного союза есть ошибка, передает Rus.ERR.