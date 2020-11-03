Автоугонщик выдавал себя за полицейского: чем завершилась двухлетняя судебная эпопея

В 2018 году программа Kuuuurija рассказывала о невероятном случае, когда угонщик прикинулся полицейским и попросил сына Антонины пригнать машину Toyota к таллиннскому отделению полиции на Рахумяэ-теэ с намерением похитить ее прямо из-под носа полиции.

Вор изобразил полицейского, взял у хозяина машины ключи, велел сыну Антонины Леониду ждать перед зданием полиции, а сам быстро скрылся на чужой машине.

Антонина расстроилась и попросила помощи у программы Kuuuurija, потому что полиция не могла найти угнанный автомобиль несколько месяцев.

В ноябре 2018 года Kuuuurija получила сигнал о местонахождении машины на автосвалке в Табасалу, и он подтвердился. Антонина подумала было, что некрасивая история закончилась, но на самом деле семью ждала судебная эпопея длиной почти в два года.

Антонина обратилась в суд, и по делу об угоне машины было целых восемь заседаний. Потерпевшая наняла дорогого адвоката и всеми свои силами двинулась на угонщиков. Однако она ни за что бы не подумала, что потребуется столько денег и времени, чтобы узнать правду.

В 2016 году Антонина примерно за 20 тысяч евро купила новёхонький автомобиль Toyota в подарок своему сыну Леониду. Однако о том, что эту машину тут же возжелал начальник ее сына-таксиста, она не могла и представить. По словам Антонины, Иван Черных был признан виновным в угоне автомобиля и подделке документов.

Антонина говорит также, что прокурор был настроен к ней не очень дружелюбно. Ему, в частности, не понравилось, когда Антонина заговорила о сыне Ивана, Евгений Черныхе, бывшем полицейском. Евгений даже нигде не упоминается в судебном решении.

"Прокурор, который вел это дело, и сам в прошлом полицейский", - отмечает Антонина.

Хотя Антонина добилась победы в уездном суде, угонщики обжаловали это решение в окружном суде. Когда Антонина одержала победу и там, угонщики подали апелляцию в госсуд, который, однако, рассматривать дело не стал и оставил в силе решение окружного суда.

История закончилась спустя почти два года после исчезновения автомобиля, 25 мая этого года. Иван Черных получил условный срок. Решением суда воры должны были выплатить истицу более шести тысяч евро в качестве судебных издержек и компенсации за украденное вместе с машиной имущество.

Однако из этой суммы Антонина до сих пор не увидела ни копейки. Дело в том, что согласно материалам дела, доход Ивана Черныха составляет менее 300 евро в месяц, и это при том, что ему принадлежит таксофирма.

Адвокат сказал Антонине, что если она хочет получить свои деньги, единственный вариант для нее - обратиться к судебному исполнителю. На сегодняшний день Антонина это уже сделала и ждет теперь действий судебного исполнителя.

Женщина говорит, что потеряла за время судебного процесса семь килограммов веса, а ее сын - более 20 килограммов. "Нервное напряжение очень влияет на здоровье", - признает она.

Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.