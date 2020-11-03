Автоугонщик выдавал себя за полицейского: чем завершилась двухлетняя судебная сага

В 2018 году программа Kuuuurija рассказывала о невероятном случае, когда угонщик прикинулся полицейским и попросил сына Антонины пригнать машину Toyota к таллиннскому отделению полиции на Рахумяэ-теэ с намерением украсть ее прямо под носом полиции.

Вор изобразил полицейского, взял ключи у хозяина машины, сказал сыну Антонины Леониду подождать перед зданием полиции, а сам быстро скрылся на чужой машине.

Антонина расстроилась и попросила помощи у программы Kuuuurija, потому что полиция не могла найти украденный автомобиль несколько месяцев.

В ноябре 2018 года Kuuuurija получила сигнал о местонахождении машины на автосвалке в Табасалу, и машина нашлась. Антонина подумала было, что некрасивая история закончилась, но на самом деле семью ждала судебная сага длиной почти два года во имя правды и справедливости.

Женщине пришлось подать в суд на воров, и по делу об угоне машины было целых восемь заседаний. Антонина наняла дорогого адвоката и всеми свои силами пошла против угонщиков. Однако она ни за что бы не подумала, что потребуется столько денег и времени чтобы узнать правду.

В 2016 году Антонина купила новёхонький автомобиль Toyota своему сыну Леониду в подарок примерно за 20 тысяч евро. Однако о том, что машину тут же возжелал себе начальник ее сына-таксиста, она не могла и представить.

По словам Антонины, старший Иван Черных был признан винонвым в угоне автомобиля и подделке документа

Антонина говорит также, что прокурор был настроен к ней не очень дружелюбно. Ему, в частности, не понравилось, когда Антонина заговорила о сыне Ивана, Евгений Черныхе, бывшем полицейском.

В конечном счете Евгений даже нигде не упоминается в судебном решении.

"Прокурор который вел это дело и сам в прошлом полицейский", - отмечает Антонина.

Хотя Антонина добилась победы в уездном суде, угонщики обжаловали это решение в окружном суде. Когда Антонина одержала победу и там, угонщики подали апелляцию в госсуд, который однако рассматривать дело не стал и оставил в силе решение окружного суда.

Вся эпопея закончилась спустя почти два года после исчезновения автомобиля, 25 мая этого года. Иван Черных получил условный срок. Решением суда воры должны были выплатить истицу более шести тысяч евро в качестве судебных издержек и компенсации за украденное вместе с машиной имущество.

Однако из этой суммы Антонина до сих пор не увидела ни копейки. Дело в том, что согласно материалам дела, доход Ивана Черныха составляет менее 300 евро в месяц, и это при том, что ему принадлежит таксофирма.

Адвокат сказал Антонине, что если она хочет получить свои деньги, единственный вариант для нее - обратиться к судебному исполнителю. На сегодняшний день Антонина это уже сделала и ждет теперь действий судебного исполнителя.

Женщина говорит, что потеряла за время судебного процесса 7 килограммов веса, а ее сын - более 20 килограммов. "Нервное напряжение очень влияет на здоровье", - признает она.