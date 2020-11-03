Теракт в центре Вены: есть погибшие и раненые

Частный австрийский телеканал Oe24 выпустил в эфир видео, на котором виден мужчина в маске, не менее двух раз стреляющий в человека на улице. Полицейским удалось застрелить одного из нападавших, вооруженного штурмовой винтовкой. По словам бургомистра Вены, один из преступников мог нести на себе пояс со взрывчаткой. Точное количество нападавших пока не называется.

Полиция оцепила центр города. ФОТО: LISI NIESNER/REUTERS/Scanpix Baltics

К настоящему моменту известно, что общее число погибших достигло трех человек, включая одного из преступников. Не менее 15 человек ранено.

Как минимум один из предполагаемых преступников, совершивших вооруженное нападение на мирных горожан в центре Вены, находится в бегах, заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер на экстренной пресс-конференции.

Розыскная операция продолжается. Центр Вены перекрыт полицией. К охране некоторых объектов привлечены военнослужащие. По словам главы МВД, в наступающий день дети не обязаны идти в школу.

О своей причастности к атаке заявили джихадисты, сообщил портал SITE Intelligence Group. По их словам, теракты в Вене стали "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

"Отвратительное террористическое нападение"

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене "отвратительным террористическим нападением". По словам канцлера, "будет ли возможно завтра с утра продолжить нормальную общественную жизнь, сильно зависит от сегодняшней ночи и от того, удастся ли поймать или, в зависимости от обстоятельств, уничтожить подозреваемых".

В тот же вечер президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу в Вене атакой на дружественную страну. "Мы, французы, полностью разделяем ужас и горе австрийцев после нападения в Вене… Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем они имеют дело. Мы не отступим", - заявил он.

Евросоюз резко осудил теракт в Австрии

Подлым преступлением против человеческой жизни и гуманных ценностей назвал стрельбу в Вене глава Евросовета Шарль Мишель. "Мои мысли вместе с жителями Вены, с теми, кто стал жертвой ужасного нападения сегодняшним вечером", - заявил Мишель. "Мы крепче насилия и ненависти", - заявила в тот же вечер глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).